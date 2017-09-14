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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8903890489058906>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:37

  Faceless написав:
Бетон написав:Безугла на початку війни оголосила 76-годинне голодування, щоб Польща передала Україні свої танки Т-72, — The Times

При всей её эксцентричности, она сделала то, что министры должны делать под дверями белого дома, требуя оружие
То хіба в своїх фантазіях

если диетологи настойчиво рекомендовали для подготовки к майским шашлыкам то почему бы и нет)
ненуачё...
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 30 чер, 2024 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:37

  flyman написав:може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати

Тобто тому що офіцера не мобілізують замість рядового.

А знаєш чому офіцера не можуть призначати замість рядового?
Тому що рядовий не зможе замість офіцера.

Чи зможеш?
Замінити офіцера. На його посаді. Тільки не дрони обслуговувати та пілотувати, а літаки.

Гадаю, коли зможеш, то тоді без проблем поміняють офіцерів з тобою місцями.
Коли опануєш, маякни. Мобістам. Приймуть до уваги, а там і пролобіюють зміну законів. Під тебе. Такого вундеркінда вміючого.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 30 чер, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:39

flyman


може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати


А отой що цмудив і недоцмудив в університетській викладацькій, багато років обіцяв замість себе бойового робота, а по факту ні робота, ні тушки в окопі. Бо сітківка і фарш не прокручується назад в свину ногу))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:43

  Hotab написав:Бо сітківка і фарш не прокручується назад в свину ногу))
о теперь ты и стиль сенс освоил
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:47

  whois2010 написав:
  detroytred написав:
Коли Безугла на Сирського; Кротевич на Содоля, а зараз і овсі на ...

Чому все отаке почалось? Брожєніє.

готується підгрунтя до майбутніх виборів

Так які вибори під час війни?
Чи вже закінчення оті, хто готується, бачать?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:51

flyman


чому б не продовжити мову про його якість


Це ти що, розмріявся на сохранєніє в 52??))
Ні, з фаршу повинен зробитись люля кебаб, якщо в свину ногу назад не прокручується.
Окоп!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Це брехня,


будь ласка три категорії
1. одяг
2. запчастини авто
3. щось для биту

сам товар на ваш вибір, давайте перевіримо. я за обєктивну інформацію, а ви?

  ЛАД написав:Вопросы у вам из-за слова "все".

Відносно можна сказати і так, але суть в тому що деяким потрібно показати що вони дуже розумні. В тому ж пості я написав що єє 1зл, де тут 'все'. Або хай деякі пишуть по суті, або хай не показують свій писок.

  d44 написав:"захист" на "біженець"

в поляків дуже просто щоб отримати укр захист потрібен дійсний паспорт. і для подальшої легалізації він потрібний. Питання то не в тому що депортують а в роботі, офіційно не піти, шукати нелегалом, не по професії і тд.


В мене є ще загальна тема для обговороння, та як прокоментує це пані флер, як сама наближена.
Є людина з окупованої території в умовній литві, вона НЕ може оновити дані в резерві. В підконтрольній україні у неї нічого немає, зайомих не має, як наші можновладці це уявляють. Людина сидить в маріуполі не хоче йти в рос армію, виїзджає, їде в укр у перше за кордоном тцк оновити дані та піти в укр армію? Яка логіка кидати цих людей, або логіка щоб вони залишалися де були і чекали рос мобілізації?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:00

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати до ТЦК (при умові що на сьогодні план виконано), а 5 це оріентовно щоб вже оформленим з повісткою на відправку загубитись по дорозі на поїзд (і знову ж треба знати через кого і до кого підійти)
У вас зараз стадія заперечення, поговоримо на цю тему через півроку-рік.
По інших темах було аналогічно: "зрада, брехня" змінилось на "я не заперечую явище, я дискутую про цифри/масштаби"

В корупції винна влада, а саме Зеленський особисто українці які дають і беруть хабарі наліво і направо тут зовсім не при ділі. :lol:

Так а кто, если не власти должны садить за нарушение вполне конкретной статьи УК - похищение (возможно даже группой лиц, возможно даже организованной)?

Цитуєш то цитуй повністю.
За корупцію садити не потрібно і тих хто дає в першу чергу ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:05

  detroytred написав:
  whois2010 написав:
  detroytred написав:
Коли Безугла на Сирського; Кротевич на Содоля, а зараз і овсі на ...

Чому все отаке почалось? Брожєніє.

готується підгрунтя до майбутніх виборів

Так які вибори під час війни?
Чи вже закінчення оті, хто готується, бачать?

Мне всё равно для чего, если кулеба устроит голодовку под дверями белого дома и выбьет ф16. Или это позорно, некрасиво?
А красиво сдыхать с оторванной ногой на палящем поле? Это несопоставимые вещи.
Я помню пороха с куском простреленной маршрутки на саммитах
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:07

  Бетон написав:Безугла на початку війни оголосила 76-годинне голодування, щоб Польща передала Україні свої танки Т-72, — The Times

При всей её эксцентричности, она сделала то, что министры должны делать под дверями белого дома, требуя оружие

Я ж постійно повторюю, що нема чого робити нападки на Безуглу. Вона не тільки няшка.
flyman
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