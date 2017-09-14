Додано: Нед 30 чер, 2024 22:59

Faceless написав: Це брехня, Це брехня,

ЛАД написав: Вопросы у вам из-за слова "все". Вопросы у вам из-за слова "все".

d44 написав: "захист" на "біженець" "захист" на "біженець"

будь ласка три категорії1. одяг2. запчастини авто3. щось для битусам товар на ваш вибір, давайте перевіримо. я за обєктивну інформацію, а ви?Відносно можна сказати і так, але суть в тому що деяким потрібно показати що вони дуже розумні. В тому ж пості я написав що єє 1зл, де тут 'все'. Або хай деякі пишуть по суті, або хай не показують свій писок.в поляків дуже просто щоб отримати укр захист потрібен дійсний паспорт. і для подальшої легалізації він потрібний. Питання то не в тому що депортують а в роботі, офіційно не піти, шукати нелегалом, не по професії і тд.В мене є ще загальна тема для обговороння, та як прокоментує це пані флер, як сама наближена.Є людина з окупованої території в умовній литві, вона НЕ може оновити дані в резерві. В підконтрольній україні у неї нічого немає, зайомих не має, як наші можновладці це уявляють. Людина сидить в маріуполі не хоче йти в рос армію, виїзджає, їде в укр у перше за кордоном тцк оновити дані та піти в укр армію? Яка логіка кидати цих людей, або логіка щоб вони залишалися де були і чекали рос мобілізації?