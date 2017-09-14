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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8903890489058906
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:08

  Бетон написав:Мне всё равно для чего, если кулеба устроит голодовку под дверями белого дома и выбьет ф16. Или это позорно, некрасиво?
А красиво сдыхать с оторванной ногой на палящем поле? Это несопоставимые вещи.
Я помню пороха с куском простреленной маршрутки на саммитах

Так мова була про внутрішні розбірки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:09

  detroytred написав:
  flyman написав:може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати

Тобто тому що офіцера не мобілізують замість рядового.

А знаєш чому офіцера не можуть призначати замість рядового?
Тому що рядовий не зможе замість офіцера.

Чи зможеш?
Замінити офіцера. На його посаді. Тільки не дрони обслуговувати та пілотувати, а літаки.

Гадаю, коли зможеш, то тоді без проблем поміняють офіцерів з тобою місцями.
Коли опануєш, маякни. Мобістам. Приймуть до уваги, а там і пролобіюють зміну законів. Під тебе. Такого вундеркінда вміючого.

інженер це не офіцер, пілот теж, такі успішні - успіхи із 8ма класами
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:18

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати

Тобто тому що офіцера не мобілізують замість рядового.

А знаєш чому офіцера не можуть призначати замість рядового?
Тому що рядовий не зможе замість офіцера.

Чи зможеш?
Замінити офіцера. На його посаді. Тільки не дрони обслуговувати та пілотувати, а літаки.

Гадаю, коли зможеш, то тоді без проблем поміняють офіцерів з тобою місцями.
Коли опануєш, маякни. Мобістам. Приймуть до уваги, а там і пролобіюють зміну законів. Під тебе. Такого вундеркінда вміючого.

інженер це не офіцер, пілот теж, такі успішні - успіхи із 8ма класами

Геніальне твердження.
Не спростуєш.
Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?

Хоча навіть в твоїй логіці назви їх хоч успішними успіхами, але ти їх заміниш у війську?
Чому не відповів-то на питання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:21

  detroytred написав:Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов

Что эта странная игра
Ужасно интересна.
Воображать, что ты герой,
Добившийся успеха.
Пусть это все зовут игрой -
Мне это не помеха.
Пускай победы нелегки,
Но такова работа.
Пускай хохочут дураки,
Глумясь над Дон Кихотом.
Их сам оставит в дураках,
Насмешек всех сильнее.
И он прославится в веках,
Восславив Дульсинею.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 чер, 2024 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:24

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов


А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:25

  detroytred написав:А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
расслабьтесь. Я не обесцениваю профессионализм, так подыграл флаю. :wink:
vitaliiangel
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  #<1 ... 8903890489058906
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