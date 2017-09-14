|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 30 чер, 2024 23:08
Бетон написав:
Мне всё равно для чего, если кулеба устроит голодовку под дверями белого дома и выбьет ф16. Или это позорно, некрасиво?
А красиво сдыхать с оторванной ногой на палящем поле? Это несопоставимые вещи.
Я помню пороха с куском простреленной маршрутки на саммитах
Так мова була про внутрішні розбірки.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29253
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 чер, 2024 23:09
detroytred написав: flyman написав:
може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати
Тобто тому що офіцера не мобілізують замість рядового.
А знаєш чому офіцера не можуть призначати замість рядового?
Тому що рядовий не зможе замість офіцера.
Чи зможеш?
Замінити офіцера. На його посаді. Тільки не дрони обслуговувати та пілотувати, а літаки.
Гадаю, коли зможеш, то тоді без проблем поміняють офіцерів з тобою місцями.
Коли опануєш, маякни. Мобістам. Приймуть до уваги, а там і пролобіюють зміну законів. Під тебе. Такого вундеркінда вміючого.
інженер це не офіцер, пілот теж, такі успішні - успіхи із 8ма класами
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35543
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2779 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 30 чер, 2024 23:18
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати
Тобто тому що офіцера не мобілізують замість рядового.
А знаєш чому офіцера не можуть призначати замість рядового?
Тому що рядовий не зможе замість офіцера.
Чи зможеш?
Замінити офіцера. На його посаді. Тільки не дрони обслуговувати та пілотувати, а літаки.
Гадаю, коли зможеш, то тоді без проблем поміняють офіцерів з тобою місцями.
Коли опануєш, маякни. Мобістам. Приймуть до уваги, а там і пролобіюють зміну законів. Під тебе. Такого вундеркінда вміючого.
інженер це не офіцер, пілот теж, такі успішні - успіхи із 8ма класами
Геніальне твердження.
Не спростуєш.
Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
Хоча навіть в твоїй логіці назви їх хоч успішними успіхами, але ти їх заміниш у війську?
Чому не відповів-то на питання.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29253
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 чер, 2024 23:21
detroytred написав:
Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов
Что эта странная игра
Ужасно интересна.
Воображать, что ты герой,
Добившийся успеха.
Пусть это все зовут игрой -
Мне это не помеха.
Пускай победы нелегки,
Но такова работа.
Пускай хохочут дураки,
Глумясь над Дон Кихотом.
Их сам оставит в дураках,
Насмешек всех сильнее.
И он прославится в веках,
Восславив Дульсинею.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 30 чер, 2024 23:24, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24010
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3362 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 30 чер, 2024 23:24
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов
А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29253
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 чер, 2024 23:25
detroytred написав:
А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
расслабьтесь. Я не обесцениваю профессионализм, так подыграл флаю.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24010
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3362 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|55978
|
|
|1493
|215403
|
|
|6076
|690250
|
|