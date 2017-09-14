RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8904890589068907>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:08

  Бетон написав:Мне всё равно для чего, если кулеба устроит голодовку под дверями белого дома и выбьет ф16. Или это позорно, некрасиво?
А красиво сдыхать с оторванной ногой на палящем поле? Это несопоставимые вещи.
Я помню пороха с куском простреленной маршрутки на саммитах

Так мова була про внутрішні розбірки.
detroytred
 
Повідомлень: 29258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:09

  detroytred написав:
  flyman написав:може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати

Тобто тому що офіцера не мобілізують замість рядового.

А знаєш чому офіцера не можуть призначати замість рядового?
Тому що рядовий не зможе замість офіцера.

Чи зможеш?
Замінити офіцера. На його посаді. Тільки не дрони обслуговувати та пілотувати, а літаки.

Гадаю, коли зможеш, то тоді без проблем поміняють офіцерів з тобою місцями.
Коли опануєш, маякни. Мобістам. Приймуть до уваги, а там і пролобіюють зміну законів. Під тебе. Такого вундеркінда вміючого.

інженер це не офіцер, пілот теж, такі успішні - успіхи із 8ма класами
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35543
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:18

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати

Тобто тому що офіцера не мобілізують замість рядового.

А знаєш чому офіцера не можуть призначати замість рядового?
Тому що рядовий не зможе замість офіцера.

Чи зможеш?
Замінити офіцера. На його посаді. Тільки не дрони обслуговувати та пілотувати, а літаки.

Гадаю, коли зможеш, то тоді без проблем поміняють офіцерів з тобою місцями.
Коли опануєш, маякни. Мобістам. Приймуть до уваги, а там і пролобіюють зміну законів. Під тебе. Такого вундеркінда вміючого.

інженер це не офіцер, пілот теж, такі успішні - успіхи із 8ма класами

Геніальне твердження.
Не спростуєш.
Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?

Хоча навіть в твоїй логіці назви їх хоч успішними успіхами, але ти їх заміниш у війську?
Чому не відповів-то на питання.
detroytred
 
Повідомлень: 29258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:21

  detroytred написав:Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов

Что эта странная игра
Ужасно интересна.
Воображать, что ты герой,
Добившийся успеха.
Пусть это все зовут игрой -
Мне это не помеха.
Пускай победы нелегки,
Но такова работа.
Пускай хохочут дураки,
Глумясь над офицером.
Их сам оставит в дураках,
Насмешек всех сильнее.
И он прославится в веках,
Восславив Дульсинею.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 чер, 2024 23:33, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24012
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:24

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов


А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
detroytred
 
Повідомлень: 29258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:25

  detroytred написав:А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
расслабьтесь. Я не обесцениваю профессионализм, так подыграл флаю. :wink:
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24012
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:31

Цифри щодо мобілізації сформувало керівництво Збройних сил України, наразі вона відбувається за цим планом.

https://v-variant.com.ua/zapyt-na-mobil ... zelenskyy/

Усі претензії до керівництва
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12126
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:34

Україна проведе переговори з Заходом про дозвіл на удари по російських аеродромах

https://informator.ua/uk/ukrajina-prove ... aerodromah

Чому взагалі мають бути якісь обмеження ні Корея ні Іран не ставлять раші умови як використовувати їх (безкоштовну та ні) зброю
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12126
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:36

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
расслабьтесь. Я не обесцениваю профессионализм, так подыграл флаю. :wink:

В принципі деяка логіка має місце.
І можна було припустити кардинальне пониження звань. До банального урівняння -- майже всі просто лейтенанти, а старшинство згідно посади (як на цивілці).

Але поясню: оці всі звання і їх кількість та розподілення є необхідністю в армії.
Їх навіть штучно би ввели, бо все отой принцип єдиноначалія. Хто керує, командує, бере повну відповідальність, визначає за наявності купи учасників.
Для всіх незалежно від прямого підпорядкування.
Тобто: молодший офіцер є начальником для всіх солдат, але для сержантів тільки однієї з ним частини.
Старший же офіцер - для всіх солдат і сержантів.
І т.д.

Тому всім у війську і чипляють ромбики, лички...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 30 чер, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:37

Опитування, проведені на дільницях, показали впевнену перемогу ультраправої партії "Національне об'єднання" – за нього проголосували 34,2% французів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на опитування Ifop, яке публікує La Figaro.
На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт". За нього віддало голоси 29,1%.
Партія чинного президента Еманюеля Макрона "Відродження" та її союзники здобули підтримку 21,5% виборців.
Також 10% французів проголосували за республіканців, частина яких може увійти в альянс із ультраправими.
Також відомо, що явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.
Невизначеним лишається і ставлення "Нацоб’єднання" до російсько-української війни. Хоча зараз партія заявляє, що допоможе Україні захиститись від російських загарбників, вона також встановила червоні лінії, зокрема відмову від надання ракет дальнього радіусу дії.

Французькі ультраправі вже вимагали повернення французького внеску до бюджету ЄС, висловлювали незгоду з Євросоюзом щодо робочих місць та відкинули заклики Макрона до більшої єдності ЄС та проактивності в питаннях оборони.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12126
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8904890589068907>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 56018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 215451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 690372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1306)
01.07.2024 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.