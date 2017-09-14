Бетон написав:Мне всё равно для чего, если кулеба устроит голодовку под дверями белого дома и выбьет ф16. Или это позорно, некрасиво? А красиво сдыхать с оторванной ногой на палящем поле? Это несопоставимые вещи. Я помню пороха с куском простреленной маршрутки на саммитах
detroytred написав:Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов
Что эта странная игра Ужасно интересна. Воображать, что ты герой, Добившийся успеха. Пусть это все зовут игрой - Мне это не помеха. Пускай победы нелегки, Но такова работа. Пускай хохочут дураки, Глумясь над офицером. Их сам оставит в дураках, Насмешек всех сильнее. И он прославится в веках, Восславив Дульсинею.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 чер, 2024 23:33, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
расслабьтесь. Я не обесцениваю профессионализм, так подыграл флаю.
В принципі деяка логіка має місце. І можна було припустити кардинальне пониження звань. До банального урівняння -- майже всі просто лейтенанти, а старшинство згідно посади (як на цивілці).
Але поясню: оці всі звання і їх кількість та розподілення є необхідністю в армії. Їх навіть штучно би ввели, бо все отой принцип єдиноначалія. Хто керує, командує, бере повну відповідальність, визначає за наявності купи учасників. Для всіх незалежно від прямого підпорядкування. Тобто: молодший офіцер є начальником для всіх солдат, але для сержантів тільки однієї з ним частини. Старший же офіцер - для всіх солдат і сержантів. І т.д.
Тому всім у війську і чипляють ромбики, лички...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 30 чер, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Опитування, проведені на дільницях, показали впевнену перемогу ультраправої партії "Національне об'єднання" – за нього проголосували 34,2% французів. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на опитування Ifop, яке публікує La Figaro. На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт". За нього віддало голоси 29,1%. Партія чинного президента Еманюеля Макрона "Відродження" та її союзники здобули підтримку 21,5% виборців. Також 10% французів проголосували за республіканців, частина яких може увійти в альянс із ультраправими. Також відомо, що явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%. Невизначеним лишається і ставлення "Нацоб’єднання" до російсько-української війни. Хоча зараз партія заявляє, що допоможе Україні захиститись від російських загарбників, вона також встановила червоні лінії, зокрема відмову від надання ракет дальнього радіусу дії.
Французькі ультраправі вже вимагали повернення французького внеску до бюджету ЄС, висловлювали незгоду з Євросоюзом щодо робочих місць та відкинули заклики Макрона до більшої єдності ЄС та проактивності в питаннях оборони.