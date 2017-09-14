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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:37
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов
А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
Розслабтесь.
Згадайте старе прислівʼя «куди солдата (курсанта) не цілуй - всюди жопа».
А муха навіть не солдат. Він гірше, він переляканий ухилянт. Ви як офіцер хочете отим от непорозумінням бути почутим?
У мухи на цьому форумі одне призначення: щоб його чморити. Нічого йому пояснювати не потрібно. Робіть що я кажу, і все буде добре))
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:42
detroytred написав:
Але поясню: оці всі звання і їх кількість та розподілення є необхідністю в армії.
Їх навіть штучно би ввели, бо все отой принцип єдиноначалія. Хто керує, командує, бере повну відповідальність, визначає за наявності купи учасників.
Для всіх незалежно від прямого підпорядкування.
Тобто: молодший офіцер є начальником для всіх солдат, але для сержантів тільки однієї з ним частини.
Старший же офіцер - для всіх солдат і сержантів.
главное чтобы погоны не продавались дуракам за деньги как права и дипломы. Потому что это полностью перечёркивает всю вашу схему.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:46
Hotab написав: detroytred написав: vitaliiangel написав:
манекены для парадов
А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?
Розслабтесь.
Згадайте старе прислівʼя «куди солдата (курсанта) не цілуй - всюди жопа».
А муха навіть не солдат. Він гірше, він переляканий ухилянт. Ви як офіцер хочете отим от непорозумінням бути почутим?
У мухи на цьому форумі одне призначення: щоб його чморити. Нічого йому пояснювати не потрібно. Робіть що я кажу, і все буде добре))
Та ні.
В нас тут не казарма ж.
Вільний обмін думками.
І всі рівні. Тобто і цінність, вага думок рівна.
А якщо розглядати навіть з точки зору всл-цивільний, то це поле цивільних. Тобто гра за правилами цивільних. А не армійським підходом.
Тобто навіть діючий всл, який сюди заходить, повинен грати за правилами цивільних.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:50
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Але поясню: оці всі звання і їх кількість та розподілення є необхідністю в армії.
Їх навіть штучно би ввели, бо все отой принцип єдиноначалія. Хто керує, командує, бере повну відповідальність, визначає за наявності купи учасників.
Для всіх незалежно від прямого підпорядкування.
Тобто: молодший офіцер є начальником для всіх солдат, але для сержантів тільки однієї з ним частини.
Старший же офіцер - для всіх солдат і сержантів.
главное чтобы погоны не продавались дуракам за деньги как права и дипломы. Потому что это полностью перечёркивает всю вашу схему.
Це було б краще.
Але в якості армії навіть дураки з погонами (тобто визначені з підпорядкуванням) будуть ефективнішими дураків без погон.
Отаке)))
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:53
detroytred
Вільний обмін думками.
Які ще думки))
Ваші думки навіть не пробують чути))
Просто ломання дурачка і тролінг))
Дивіться, питання стоїть для мухи так «краще в окоп Детройт чим я». Не тому що так краще для справи, а просто бо муха не хоче))
І ви йому хоч місяць прикованому до батареї розказуйте свої поняття про армію, в армію повинен йти хто завгодно але не він)) тобто ви))
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:01
detroytred написав:
І всі рівні. Тобто і цінність, вага думок рівна.
нет соряньте. ценность людей одинаковая, а ценность их мыслей/поступков разная. Иначе не было б эволюции.
detroytred написав:
в якості армії навіть дураки з погонами (тобто визначені з підпорядкуванням) будуть ефективнішими дураків без погон.
в армии не был, а эффективных дураков видел. В своём деле они были не дураки. А во всех остальных...
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:10
Hotab написав:
Дивіться, питання стоїть для мухи так «краще в окоп Детройт чим я». Не тому що так краще для справи, а просто бо муха не хоче))
Так має повне право на таку свою думку!!!
І більш, ніж я йому свою, а він мені свою --- тут і не може бути.
Це нормально. Абсолютно.
Я обурююсь, коли на підставі лише оцих своїх думок, хотєлок хтось висуває претензії, образи та звинувачення. Ще й на особисту адресу.
Оце вже ненормально. І саме за це я надаю відповідну реакцію.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:19
vitaliiangel написав: detroytred написав:
І всі рівні. Тобто і цінність, вага думок рівна.
нет соряньте. ценность людей одинаковая, а ценность их мыслей/поступков разная. Иначе не было б эволюции.
detroytred написав:
в якості армії навіть дураки з погонами (тобто визначені з підпорядкуванням) будуть ефективнішими дураків без погон.
в армии не был, а эффективных дураков видел. В своём деле они были не дураки. А во всех остальных...
Ключове слово було --- тут однакова. На форумі. Тобто місця побазікати, а не щось робити або вирішувати.
Якщо ж навіть тут неоднакова -- то хто суддя? Хто визначає?
Стосовно ефективних дурнів.
Все відносно))
Некоректне вживання в якості прикладу дурнів, то заміню на звичайних осіб -- ефективність звичайних осіб з погонами буде вище, ніж ефективність звичайних осіб без погон. В армійському аспекті.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:23
BeneFuckTor написав:
..........
d44 написав:
"захист" на "біженець"
в поляків дуже просто щоб отримати укр захист потрібен дійсний паспорт. і для подальшої легалізації він потрібний. Питання то не в тому що депортують а в роботі, офіційно не піти, шукати нелегалом, не по професії і тд.
"потрібен дійсний паспорт" - украинский или польский?
Если украинский, то в чём проблема?
В мене є ще загальна тема для обговороння, та як прокоментує це пані флер, як сама наближена.
Є людина з окупованої території в умовній литві, вона НЕ може оновити дані в резерві. В підконтрольній україні у неї нічого немає, зайомих не має, як наші можновладці це уявляють. Людина сидить в маріуполі не хоче йти в рос армію, виїзджає, їде в укр у перше за кордоном тцк оновити дані та піти в укр армію? Яка логіка кидати цих людей, або логіка щоб вони залишалися де були і чекали рос мобілізації?
Непонятно написано.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:41
katso написав: Бетон написав:
За його словами, у нас десятиліттями було встановлено тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.
ㅤ
То есть Ахметов десятилетиями еще и доплачивал со своего кармана, только б у украинцев было электричество?
Да
Плохо что вы не знаете кто истинный патриот и меценат Нэньки(после Ахатя Брагина и Щербаня)
Скоро ЭЭ будет по цене как в Польше, но там сразу и 220 и 5V будет телепоны по быстрому и без приблуд заряжать
На всё воля Аллаha и СКМ
У вас дом как и у Лада на электрике?
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