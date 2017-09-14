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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8904890589068907
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:37

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Без уточнення -- а хто ж тоді офіцери?
манекены для парадов


А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?

Розслабтесь.
Згадайте старе прислівʼя «куди солдата (курсанта) не цілуй - всюди жопа».
А муха навіть не солдат. Він гірше, він переляканий ухилянт. Ви як офіцер хочете отим от непорозумінням бути почутим? :D :D
У мухи на цьому форумі одне призначення: щоб його чморити. Нічого йому пояснювати не потрібно. Робіть що я кажу, і все буде добре))
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:42

  detroytred написав:Але поясню: оці всі звання і їх кількість та розподілення є необхідністю в армії.
Їх навіть штучно би ввели, бо все отой принцип єдиноначалія. Хто керує, командує, бере повну відповідальність, визначає за наявності купи учасників.
Для всіх незалежно від прямого підпорядкування.
Тобто: молодший офіцер є начальником для всіх солдат, але для сержантів тільки однієї з ним частини.
Старший же офіцер - для всіх солдат і сержантів.
главное чтобы погоны не продавались дуракам за деньги как права и дипломы. Потому что это полностью перечёркивает всю вашу схему.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:46

  Hotab написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:манекены для парадов


А не на парадах воєнна техніка сама по собі діє чи як?

Розслабтесь.
Згадайте старе прислівʼя «куди солдата (курсанта) не цілуй - всюди жопа».
А муха навіть не солдат. Він гірше, він переляканий ухилянт. Ви як офіцер хочете отим от непорозумінням бути почутим? :D :D
У мухи на цьому форумі одне призначення: щоб його чморити. Нічого йому пояснювати не потрібно. Робіть що я кажу, і все буде добре))


Та ні.
В нас тут не казарма ж.
Вільний обмін думками.
І всі рівні. Тобто і цінність, вага думок рівна.

А якщо розглядати навіть з точки зору всл-цивільний, то це поле цивільних. Тобто гра за правилами цивільних. А не армійським підходом.
Тобто навіть діючий всл, який сюди заходить, повинен грати за правилами цивільних.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:50

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Але поясню: оці всі звання і їх кількість та розподілення є необхідністю в армії.
Їх навіть штучно би ввели, бо все отой принцип єдиноначалія. Хто керує, командує, бере повну відповідальність, визначає за наявності купи учасників.
Для всіх незалежно від прямого підпорядкування.
Тобто: молодший офіцер є начальником для всіх солдат, але для сержантів тільки однієї з ним частини.
Старший же офіцер - для всіх солдат і сержантів.
главное чтобы погоны не продавались дуракам за деньги как права и дипломы. Потому что это полностью перечёркивает всю вашу схему.

Це було б краще.

Але в якості армії навіть дураки з погонами (тобто визначені з підпорядкуванням) будуть ефективнішими дураків без погон.
Отаке)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:53

detroytred


Вільний обмін думками.


Які ще думки))
Ваші думки навіть не пробують чути))
Просто ломання дурачка і тролінг))
Дивіться, питання стоїть для мухи так «краще в окоп Детройт чим я». Не тому що так краще для справи, а просто бо муха не хоче))
І ви йому хоч місяць прикованому до батареї розказуйте свої поняття про армію, в армію повинен йти хто завгодно але не він)) тобто ви))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:01

  detroytred написав:І всі рівні. Тобто і цінність, вага думок рівна.
нет соряньте. ценность людей одинаковая, а ценность их мыслей/поступков разная. Иначе не было б эволюции.
  detroytred написав:в якості армії навіть дураки з погонами (тобто визначені з підпорядкуванням) будуть ефективнішими дураків без погон.
в армии не был, а эффективных дураков видел. В своём деле они были не дураки. А во всех остальных...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:10

  Hotab написав:
Дивіться, питання стоїть для мухи так «краще в окоп Детройт чим я». Не тому що так краще для справи, а просто бо муха не хоче))

Так має повне право на таку свою думку!!!
І більш, ніж я йому свою, а він мені свою --- тут і не може бути.
Це нормально. Абсолютно.

Я обурююсь, коли на підставі лише оцих своїх думок, хотєлок хтось висуває претензії, образи та звинувачення. Ще й на особисту адресу.
Оце вже ненормально. І саме за це я надаю відповідну реакцію.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:19

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І всі рівні. Тобто і цінність, вага думок рівна.
нет соряньте. ценность людей одинаковая, а ценность их мыслей/поступков разная. Иначе не было б эволюции.
  detroytred написав:в якості армії навіть дураки з погонами (тобто визначені з підпорядкуванням) будуть ефективнішими дураків без погон.
в армии не был, а эффективных дураков видел. В своём деле они были не дураки. А во всех остальных...

Ключове слово було --- тут однакова. На форумі. Тобто місця побазікати, а не щось робити або вирішувати.
Якщо ж навіть тут неоднакова -- то хто суддя? Хто визначає?

Стосовно ефективних дурнів.
Все відносно))
Некоректне вживання в якості прикладу дурнів, то заміню на звичайних осіб -- ефективність звичайних осіб з погонами буде вище, ніж ефективність звичайних осіб без погон. В армійському аспекті.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:23

  BeneFuckTor написав:..........
  d44 написав:"захист" на "біженець"

в поляків дуже просто щоб отримати укр захист потрібен дійсний паспорт. і для подальшої легалізації він потрібний. Питання то не в тому що депортують а в роботі, офіційно не піти, шукати нелегалом, не по професії і тд.

"потрібен дійсний паспорт" - украинский или польский?
Если украинский, то в чём проблема?


В мене є ще загальна тема для обговороння, та як прокоментує це пані флер, як сама наближена.
Є людина з окупованої території в умовній литві, вона НЕ може оновити дані в резерві. В підконтрольній україні у неї нічого немає, зайомих не має, як наші можновладці це уявляють. Людина сидить в маріуполі не хоче йти в рос армію, виїзджає, їде в укр у перше за кордоном тцк оновити дані та піти в укр армію? Яка логіка кидати цих людей, або логіка щоб вони залишалися де були і чекали рос мобілізації?

Непонятно написано.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:41

  katso написав:
  Бетон написав:За його словами, у нас десятиліттями було встановлено тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.


То есть Ахметов десятилетиями еще и доплачивал со своего кармана, только б у украинцев было электричество?

Да
Плохо что вы не знаете кто истинный патриот и меценат Нэньки(после Ахатя Брагина и Щербаня)
Скоро ЭЭ будет по цене как в Польше, но там сразу и 220 и 5V будет телепоны по быстрому и без приблуд заряжать
На всё воля Аллаha и СКМ
У вас дом как и у Лада на электрике?
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