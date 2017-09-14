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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:19
vitaliiangel написав: detroytred написав:
І всі рівні. Тобто і цінність, вага думок рівна.
нет соряньте. ценность людей одинаковая, а ценность их мыслей/поступков разная. Иначе не было б эволюции.
detroytred написав:
в якості армії навіть дураки з погонами (тобто визначені з підпорядкуванням) будуть ефективнішими дураків без погон.
в армии не был, а эффективных дураков видел. В своём деле они были не дураки. А во всех остальных...
Ключове слово було --- тут однакова. На форумі. Тобто місця побазікати, а не щось робити або вирішувати.
Якщо ж навіть тут неоднакова -- то хто суддя? Хто визначає?
Стосовно ефективних дурнів.
Все відносно))
Некоректне вживання в якості прикладу дурнів, то заміню на звичайних осіб -- ефективність звичайних осіб з погонами буде вище, ніж ефективність звичайних осіб без погон. В армійському аспекті.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:23
BeneFuckTor написав:
..........
d44 написав:
"захист" на "біженець"
в поляків дуже просто щоб отримати укр захист потрібен дійсний паспорт. і для подальшої легалізації він потрібний. Питання то не в тому що депортують а в роботі, офіційно не піти, шукати нелегалом, не по професії і тд.
"потрібен дійсний паспорт" - украинский или польский?
Если украинский, то в чём проблема?
В мене є ще загальна тема для обговороння, та як прокоментує це пані флер, як сама наближена.
Є людина з окупованої території в умовній литві, вона НЕ може оновити дані в резерві. В підконтрольній україні у неї нічого немає, зайомих не має, як наші можновладці це уявляють. Людина сидить в маріуполі не хоче йти в рос армію, виїзджає, їде в укр у перше за кордоном тцк оновити дані та піти в укр армію? Яка логіка кидати цих людей, або логіка щоб вони залишалися де були і чекали рос мобілізації?
Непонятно написано.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:41
katso написав: Бетон написав:
За його словами, у нас десятиліттями було встановлено тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.
ㅤ
То есть Ахметов десятилетиями еще и доплачивал со своего кармана, только б у украинцев было электричество?
Да
Плохо что вы не знаете кто истинный патриот и меценат Нэньки(после Ахатя Брагина и Щербаня)
Скоро ЭЭ будет по цене как в Польше, но там сразу и 220 и 5V будет телепоны по быстрому и без приблуд заряжать
На всё воля Аллаha и СКМ
У вас дом как и у Лада на электрике?
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