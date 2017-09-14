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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8905890689078908>
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:19

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І всі рівні. Тобто і цінність, вага думок рівна.
нет соряньте. ценность людей одинаковая, а ценность их мыслей/поступков разная. Иначе не было б эволюции.
  detroytred написав:в якості армії навіть дураки з погонами (тобто визначені з підпорядкуванням) будуть ефективнішими дураків без погон.
в армии не был, а эффективных дураков видел. В своём деле они были не дураки. А во всех остальных...

Ключове слово було --- тут однакова. На форумі. Тобто місця побазікати, а не щось робити або вирішувати.
Якщо ж навіть тут неоднакова -- то хто суддя? Хто визначає?

Стосовно ефективних дурнів.
Все відносно))
Некоректне вживання в якості прикладу дурнів, то заміню на звичайних осіб -- ефективність звичайних осіб з погонами буде вище, ніж ефективність звичайних осіб без погон. В армійському аспекті.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:23

  BeneFuckTor написав:..........
  d44 написав:"захист" на "біженець"

в поляків дуже просто щоб отримати укр захист потрібен дійсний паспорт. і для подальшої легалізації він потрібний. Питання то не в тому що депортують а в роботі, офіційно не піти, шукати нелегалом, не по професії і тд.

"потрібен дійсний паспорт" - украинский или польский?
Если украинский, то в чём проблема?


В мене є ще загальна тема для обговороння, та як прокоментує це пані флер, як сама наближена.
Є людина з окупованої території в умовній литві, вона НЕ може оновити дані в резерві. В підконтрольній україні у неї нічого немає, зайомих не має, як наші можновладці це уявляють. Людина сидить в маріуполі не хоче йти в рос армію, виїзджає, їде в укр у перше за кордоном тцк оновити дані та піти в укр армію? Яка логіка кидати цих людей, або логіка щоб вони залишалися де були і чекали рос мобілізації?

Непонятно написано.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:41

  katso написав:
  Бетон написав:За його словами, у нас десятиліттями було встановлено тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.


То есть Ахметов десятилетиями еще и доплачивал со своего кармана, только б у украинцев было электричество?

Да
Плохо что вы не знаете кто истинный патриот и меценат Нэньки(после Ахатя Брагина и Щербаня)
Скоро ЭЭ будет по цене как в Польше, но там сразу и 220 и 5V будет телепоны по быстрому и без приблуд заряжать
На всё воля Аллаha и СКМ
У вас дом как и у Лада на электрике?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 01:07

  барабашов написав:У вас дом как и у Лада на электрике?


В смысле? А что бывают дома без электрики? Или Вы про плиту - тогда, нет, газ, хоть тут повезло, хрущи рулят, еще будет за ними очередь стоять :mrgreen:
katso
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 06:59

  flyman написав:
  TipTop написав:whois2010
ок, спитаю по-іншому - можливості ЦНАПу більше, ніж Резерв+? Він більше бачить, більше можливостей вносити зміни тощо.
Бо в грудні був в ТЦК, все ок. В Резерв+ відображається моя адреса, телефон, РНОКПП.
Але все одно "інформація в Оберіг неповна, зверніться в ТЦК".
І так, ЦНАП поруч, ТЦК бозна де.

без проходження ВЛК дані не вважаються оновленими, шах і мат ухилянтам

Штрафу не буде
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 07:09

  detroytred написав:Якщо ж навіть тут неоднакова -- то хто суддя? Хто визначає?
а кто определял выбрать ему лошадь или авто? каждый сам для себя.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 08:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так, может, действительно, не на то, что надо, подавали?

Може й не на то.
  _hunter написав:так а обосновали это как? - "просто не приняли" - нет такого понятия в бюрократии - Женевская конвенция как-никак

Із розмови в квітні зрозумів, що їх основний аргумент: влада Білорусі незаконно не видає документи політичним біженцям і хоче вбити в тюрмі, влада України незаконно не видає документи і хоче вбити на фронті.
Відповіли, що в Україні влада не злочинна і такі заяви не розглядаємо.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброе утро .
Хорошего дня .

Мобілізація в Україні: які зміни чекають на українців з 1 липня
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2024.html
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Навіть по при те, що я сам їм заздрю, бо сиджу в Києві і можливо для рівноваги справедливості, було б чесно, щоб всі хто переїхав теж страждали

Странное представление о справедливости...
Напоминает старый анекдот о целях революции.
Когда люди страдают, речи о справедливости быть не может. Впрочем, в любых условиях можно говорить только о субъективном восприятии справедливости конкретного индивида.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 08:54

  Ukrainian написав:Опитування, проведені на дільницях, показали впевнену перемогу ультраправої партії "Національне об'єднання" – за нього проголосували 34,2% французів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на опитування Ifop, яке публікує La Figaro.
На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт". За нього віддало голоси 29,1%.
Партія чинного президента Еманюеля Макрона "Відродження" та її союзники здобули підтримку 21,5% виборців.
Також 10% французів проголосували за республіканців, частина яких може увійти в альянс із ультраправими.
Також відомо, що явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.
Невизначеним лишається і ставлення "Нацоб’єднання" до російсько-української війни. Хоча зараз партія заявляє, що допоможе Україні захиститись від російських загарбників, вона також встановила червоні лінії, зокрема відмову від надання ракет дальнього радіусу дії.

Французькі ультраправі вже вимагали повернення французького внеску до бюджету ЄС, висловлювали незгоду з Євросоюзом щодо робочих місць та відкинули заклики Макрона до більшої єдності ЄС та проактивності в питаннях оборони.

там все покаже другий тур, в якому ліпеновці пролітають як фанера над Парижем,
впевнена перемога в нахрюках які транслює бігунець - канадієць
flyman
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