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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8905890689078908
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 08:57

французькі розклади

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:00

  Сибарит написав:
Странное представление о справедливости...
Напоминает старый анекдот о целях революции.
Когда люди страдают, речи о справедливости быть не может. Впрочем, в любых условиях можно говорить только о субъективном восприятии справедливости конкретного индивида.


Доброе утро , Сибарит .

Удачи и Здоровья .
Берегите себя .

Я даже не понимаю почему сегодня нет истерики у Бетона .
А также Успих не выступил с ежедневным посланием .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:14

  detroytred написав:Це факти.
Які чітко вказують хто брехло))

це не про песікота, через особисту неприязнь він буде оспорювати навіть 2+2=4, перетворюючи гілку на смітник
  Hotab написав:detroytred
Це факти.
Які чітко вказують хто брехло))
Той хто не помічає 1.1 млн обновлених, які можуть бути призвані, то є хто?)

Знову свідома маніпуляція і підміна понять. маємо дві ситуації:
персонаж песікот: на надані посилання з офіційних джерел (спір тягнеться з 2022) продовжує голослівні звинувачення "брехня, брехня, брехло" засмічуючи обговорення. Яка цінність десятків повідомлень з оспорюванням загальновідомого факту?
персонаж Letusrock: спочатку надає своє бачення як будуть розвиватись події з Резерв+, висловлює припущення (які можуть бути чи будуть можливо й хибні), потім піддає сумніву вищевказану цифру (колеги теж наводили аргументи щодо її сумнівності)
По вашу це можна ставити в один ряд?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:В мене є ще загальна тема для обговороння, та як прокоментує це пані флер, як сама наближена.
Є людина з окупованої території в умовній литві, вона НЕ може оновити дані в резерві. В підконтрольній україні у неї нічого немає, зайомих не має, як наші можновладці це уявляють. Людина сидить в маріуполі не хоче йти в рос армію, виїзджає, їде в укр у перше за кордоном тцк оновити дані та піти в укр армію? Яка логіка кидати цих людей, або логіка щоб вони залишалися де були і чекали рос мобілізації?

А чому людина в Литві при бажанні не може оновити дані через посольство?
А от як це зробити людині з окупації то вже дійсно питання

І ще такий момент, цікаво яка процедура наприклад якщо якийсь умовний племінник будівельника зі Львова оновить дані і свідомо вкаже адресу в Маріуполі (ніби він в окупації). От що з ним зроблять, викличуть на виїздне ВЛК в Краснодар? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:20

  холява написав:Доброе утро .
Хорошего дня .

Мобілізація в Україні: які зміни чекають на українців з 1 липня
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2024.html

Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:31

  барабашов написав:
  холява написав:Доброе утро .
Хорошего дня .

Мобілізація в Україні: які зміни чекають на українців з 1 липня
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2024.html

Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?



А кто это штурмовики "кулебы" ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:35

  холява написав:
  барабашов написав:
  холява написав:Доброе утро
Мобілізація в Україні: які зміни чекають на українців з 1 липня
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2024.html

Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?

А кто это штурмовики "кулебы" ?

це елітні підрозділи, які настільки навчені та вмотивовані що можуть обходитись без вогнепальної зброї
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:це пані флер, як сама наближена.

К чему может быть наближена очкастая бестолковка ?
Не смешите
fox767676
 
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