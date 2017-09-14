Доброе утро , Сибарит .
Удачи и Здоровья .
Берегите себя .
Я даже не понимаю почему сегодня нет истерики у Бетона .
А также Успих не выступил с ежедневным посланием .
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Додано: Пон 01 лип, 2024 08:57
французькі розклади
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:00
Доброе утро , Сибарит .
Удачи и Здоровья .
Берегите себя .
Я даже не понимаю почему сегодня нет истерики у Бетона .
А также Успих не выступил с ежедневным посланием .
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:14
це не про песікота, через особисту неприязнь він буде оспорювати навіть 2+2=4, перетворюючи гілку на смітник
Знову свідома маніпуляція і підміна понять. маємо дві ситуації:
персонаж песікот: на надані посилання з офіційних джерел (спір тягнеться з 2022) продовжує голослівні звинувачення "брехня, брехня, брехло" засмічуючи обговорення. Яка цінність десятків повідомлень з оспорюванням загальновідомого факту?
персонаж Letusrock: спочатку надає своє бачення як будуть розвиватись події з Резерв+, висловлює припущення (які можуть бути чи будуть можливо й хибні), потім піддає сумніву вищевказану цифру (колеги теж наводили аргументи щодо її сумнівності)
По вашу це можна ставити в один ряд?
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А чому людина в Литві при бажанні не може оновити дані через посольство?
А от як це зробити людині з окупації то вже дійсно питання
І ще такий момент, цікаво яка процедура наприклад якщо якийсь умовний племінник будівельника зі Львова оновить дані і свідомо вкаже адресу в Маріуполі (ніби він в окупації). От що з ним зроблять, викличуть на виїздне ВЛК в Краснодар? ))
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:20
Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:31
А кто это штурмовики "кулебы" ?
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:35
це елітні підрозділи, які настільки навчені та вмотивовані що можуть обходитись без вогнепальної зброї
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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