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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:14
detroytred написав:
Це факти.
Які чітко вказують хто брехло))
це не про песікота, через особисту неприязнь він буде оспорювати навіть 2+2=4, перетворюючи гілку на смітник
Hotab написав:detroytred
Це факти.
Які чітко вказують хто брехло))
Той хто не помічає 1.1 млн обновлених, які можуть бути призвані
, то є хто?)
Знову свідома маніпуляція і підміна понять. маємо дві ситуації:
персонаж песікот: на надані посилання з офіційних джерел (спір тягнеться з 2022) продовжує голослівні звинувачення "брехня, брехня, брехло" засмічуючи обговорення. Яка цінність десятків повідомлень з оспорюванням загальновідомого факту?
персонаж Letusrock: спочатку надає своє бачення як будуть розвиватись події з Резерв+, висловлює припущення (які можуть бути чи будуть можливо й хибні), потім піддає сумніву вищевказану цифру (колеги теж наводили аргументи щодо її сумнівності)
По вашу це можна ставити в один ряд?
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:18
BeneFuckTor написав:
В мене є ще загальна тема для обговороння, та як прокоментує це пані флер, як сама наближена.
Є людина з окупованої території в умовній литві, вона НЕ може оновити дані в резерві. В підконтрольній україні у неї нічого немає, зайомих не має, як наші можновладці це уявляють. Людина сидить в маріуполі не хоче йти в рос армію, виїзджає, їде в укр у перше за кордоном тцк оновити дані та піти в укр армію? Яка логіка кидати цих людей, або логіка щоб вони залишалися де були і чекали рос мобілізації?
А чому людина в Литві при бажанні не може оновити дані через посольство?
А от як це зробити людині з окупації то вже дійсно питання
І ще такий момент, цікаво яка процедура наприклад якщо якийсь умовний племінник будівельника зі Львова оновить дані і свідомо вкаже адресу в Маріуполі (ніби він в окупації). От що з ним зроблять, викличуть на виїздне ВЛК в Краснодар? ))
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:20
Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?
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барабашов
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:31
барабашов написав:
Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?
А кто это штурмовики "кулебы" ?
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холява
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:35
холява написав: барабашов написав:
Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?
А кто это штурмовики "кулебы" ?
це елітні підрозділи, які настільки навчені та вмотивовані що можуть обходитись без вогнепальної зброї
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:45
Letusrock написав:
мовний племінник будівельника зі Львова оновить дані і свідомо вкаже адресу в Маріуполі (ніби він в окупації)
навіщо теоретизувати
флуман вкаже 15 адрес своїх перероблених коровників по київській, жиомирській,тернопоільскій областях ("мой адрєс не дом и не уліца, мой адрєс - совєцький союз")
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fox767676
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:50
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Letusrock
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:57
Letusrock написав:
А чому людина в Литві при бажанні не може оновити дані через посольство?
А от як це зробити людині з окупації то вже дійсно питання
І ще такий момент, цікаво яка процедура наприклад якщо якийсь умовний племінник будівельника зі Львова оновить дані і свідомо вкаже адресу в Маріуполі (ніби він в окупації). От що з ним зроблять, викличуть на виїздне ВЛК в Краснодар? ))
Не можна вказати окуповану.
В консульстві говорять оновлюйте резерв+, а в ньому пише йди до тцк. Тобто вибір у мж 18-60 зводиться до того що сидиш вдома чекаєш мобілізації рос армії або сам направлено їдеш через 3-9 замель в укр. Я не розумію даної логіки, тому і пишу)
я так розумію що воно підтягує що ти з окупованої:?
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BeneFuckTor
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:00
холява написав:
А также Успих не выступил с ежедневным посланием
1. Я помилився, що тут, як у Багдаді©
...гілки падають біля бліндажу "не просто так/не самі по собі"...
2. І на цьому форумі Чаплига - далеко не авторитет, швидше навпаки...
Але дайте чітку відповідь, якщо це все, що він каже - НЕ маячня?
Якщо все, що він каже - хоч на 90% правда?Що тоді?
п.с.
На питання "що тоді?" - хотілось би почути думки і інших форумчан!
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:00
BeneFuckTor написав:
Не можна вказати окуповану.
В консульстві говорять оновлюйте резерв+, а в ньому пише йди до тцк. Тобто вибір у мж 18-60 зводиться до того що сидиш вдома чекаєш мобілізації рос армії або сам направлено їдеш через 3-9 замель в укр. Я не розумію даної логіки, тому і пишу)
тоді це брєд - сидить хтось в окупації в Бердянську а на нього ще й кримінальну справу відкриють за ухилення від мобілізації + штраф. Дуже "турботливо"
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Letusrock
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