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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89078908890989108911 ... 8913>
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І на цьому форумі Чаплига - далеко не авторитет, швидше навпаки...
Але дайте чітку відповідь, якщо це все, що він каже - НЕ маячня?
Якщо все, що він каже - хоч на 90% правда?
Що тоді?

а можна коротко в 2-х реченях що там? бо як слухати годинне відео то економічний фронт рухне))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:17

  Letusrock написав:
  BeneFuckTor написав:Не можна вказати окуповану.
В консульстві говорять оновлюйте резерв+, а в ньому пише йди до тцк. Тобто вибір у мж 18-60 зводиться до того що сидиш вдома чекаєш мобілізації рос армії або сам направлено їдеш через 3-9 замель в укр. Я не розумію даної логіки, тому і пишу)

тоді це брєд - сидить хтось в окупації в Бердянську а на нього ще й кримінальну справу відкриють за ухилення від мобілізації + штраф. Дуже "турботливо"

пересічений повинен невперестанно відчувати турботу рідної держвави
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:18

  Letusrock написав:
  Успіх написав:І на цьому форумі Чаплига - далеко не авторитет, швидше навпаки...
Але дайте чітку відповідь, якщо це все, що він каже - НЕ маячня?
Якщо все, що він каже - хоч на 90% правда?
Що тоді?

а можна коротко в 2-х реченях що там? бо як слухати годинне відео то економічний фронт рухне))

ворогувати з США небезпечно, дружити смертельно
копендупенські критерії невступу в ЄС, і рєзінова Зіна замість Нати
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лип, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:22

23-річного хлопця військового застрелила з автомата 17-річна дівчина, по його поверненню з відрядження

Це сталось вчора у Одесі. Дівчина взяла автомат, щоб "подивитися", але несподівано стався постріл, а результат — смертельне поранення військового.

Зброя належала загиблому, він буцімто не встиг її здати.

https://dumskaya.net/news/v-odesse-neso ... no-184824/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:36

«Треба запасатися всім, чим тільки можна і розуміти, що 2025 рік, а особливо зима 2025-2026 року, буде найскладнішою в історії війни», — колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш
"Треба зробити все, аби менше залежати від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води".


Спочатку - "наступний тиждень буде вирішальним", далі - "наступний місяць буде ключовим", тепер - "наступний рік буде найважчим", потім - "наступне століття буде переломним у війні"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:38

  Letusrock написав:
«Треба запасатися всім, чим тільки можна і розуміти, що 2025 рік, а особливо зима 2025-2026 року, буде найскладнішою в історії війни», — колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш
"Треба зробити все, аби менше залежати від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води".


Спочатку - "наступний тиждень буде вирішальним", далі - "наступний місяць буде ключовим", тепер - "наступний рік буде найважчим", потім - "наступне століття буде переломним у війні"

в найкращого найкраща "5 років не закінчилися", але це нахрюки, бо напіввареника в ЄС і НАТО
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лип, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:40

За крок до перевороту думок©

  Letusrock написав:а можна коротко в 2-х реченях що там? бо як слухати годинне відео то економічний фронт рухне))
Я можу і одним словом)) - п#да!))

І все таки, краще подивитись/послухати на швидкості х1,5 як роблю це я.

Ну, і якщо коротко, то:
- ніяке НАТО(взагалі забудьте про те, що хтось туди збирається нас взяти)
- нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф
- ніякі гарантії(далі світить нам "нейтральність")
І т.п.
Тож питання крім того "що тоді?", додам ще питання - "а нах/для чого сотні тисяч загиблих/калік? Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?" :twisted:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 01 лип, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:41

  Успіх написав:- нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф

це оптимістичний сценарій, є ще "а нє дастанься ти нікаму"


Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?

ти ж тоді від радості з трусів вискакував, тому питання до 73% що зробили всіх разом
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лип, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хай випускають людей якщо так все страшно
бо по судах затаскають
всіх ці "наближені" нирки свої будуть змушені продавати щоб розрахуватися за навмисну шкоду людям
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:- нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф
- ніякі гарантії(далі світить нам "нейтральність")

а як це одночасно і поділять і нейтральність? це "частка" США теж буде нейтральною?

  Успіх написав:"а нах/для чого сотні тисяч загиблих/калік? Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?"
війна мала бути короткою типу грузинської, но потім щось пішло не так
Letusrock
 
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