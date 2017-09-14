BeneFuckTor написав:Не можна вказати окуповану. В консульстві говорять оновлюйте резерв+, а в ньому пише йди до тцк. Тобто вибір у мж 18-60 зводиться до того що сидиш вдома чекаєш мобілізації рос армії або сам направлено їдеш через 3-9 замель в укр. Я не розумію даної логіки, тому і пишу)
тоді це брєд - сидить хтось в окупації в Бердянську а на нього ще й кримінальну справу відкриють за ухилення від мобілізації + штраф. Дуже "турботливо"
пересічений повинен невперестанно відчувати турботу рідної держвави
«Треба запасатися всім, чим тільки можна і розуміти, що 2025 рік, а особливо зима 2025-2026 року, буде найскладнішою в історії війни», — колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш "Треба зробити все, аби менше залежати від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води".
Спочатку - "наступний тиждень буде вирішальним", далі - "наступний місяць буде ключовим", тепер - "наступний рік буде найважчим", потім - "наступне століття буде переломним у війні"
«Треба запасатися всім, чим тільки можна і розуміти, що 2025 рік, а особливо зима 2025-2026 року, буде найскладнішою в історії війни», — колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш "Треба зробити все, аби менше залежати від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води".
Спочатку - "наступний тиждень буде вирішальним", далі - "наступний місяць буде ключовим", тепер - "наступний рік буде найважчим", потім - "наступне століття буде переломним у війні"
в найкращого найкраща "5 років не закінчилися", але це нахрюки, бо напіввареника в ЄС і НАТО
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лип, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:а можна коротко в 2-х реченях що там? бо як слухати годинне відео то економічний фронт рухне))
Я можу і одним словом)) - п#да!))
І все таки, краще подивитись/послухати на швидкості х1,5 як роблю це я.
Ну, і якщо коротко, то: - ніяке НАТО(взагалі забудьте про те, що хтось туди збирається нас взяти) - нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф - ніякі гарантії(далі світить нам "нейтральність") І т.п. Тож питання крім того "що тоді?", додам ще питання - "а нах/для чого сотні тисяч загиблих/калік? Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?"
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 01 лип, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.