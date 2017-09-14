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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:46
fox767676 написав:
Хай випускають людей якщо так все страшно
бо по судах затаскають
всіх ці "наближені" нирки свої будуть змушені продавати щоб розрахуватися за навмисну шкоду людям
хай винні в тому всьому партери дають хуліарди доларів допомоги бо дивіться яка страшне страхіття в центрі Європи ("ми на горє всєм буржуям міровой пажар раздуєм, міравой пажар в краві ... " - голос подібний до голосу ЛД із Сардинії: "це вже було")
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 лип, 2024 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:47
flyman написав: Letusrock написав:
«Треба запасатися всім, чим тільки можна і розуміти, що 2025 рік, а особливо зима 2025-2026 року, буде найскладнішою в історії війни», — колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш
"Треба зробити все, аби менше залежати від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води".
Спочатку - "наступний тиждень буде вирішальним", далі - "наступний місяць буде ключовим", тепер - "наступний рік буде найважчим", потім - "наступне століття буде переломним у війні"
в найкращого найкраща "5 років не закінчилися", але це нахрюки, бо напіввареника в ЄС і НАТО
Дайтє єму єщьо сто днєй
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:50
чаплига то як віп-інсайдерка з Мико, тільки на більш-високому творочому рівні
- напускає диму що "наближений до кулуарів"
- екстримальні у свої дебілоїдності наративи. якщо у інсайдерки ми в 5 хвилинах до ЄС та НАТО, то у інтрудера (позивний чаплига) без 5 хвилин у "срср 2.0"
- але питають про обгрунтування то польот мислі неймовірний, хаотичні твердження що суперечать один одному
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:52
flyman написав:
хай винні в тому всьому партери дають хуліарди доларів допомоги
вони і дають у т.ч т.з "біженцям" з Києва та Львова.
а ті що тут залишаються то "добровольні незламні герої"
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:52
fox767676 написав:
чаплига то як віп-інсайдерка з Мико, тільки на більш-високому творочому рівні
- напускає диму що "наближений до кулуарів"
- екстримальні у свої дебілоїдності наративи. якщо у інсайдерки ми в 5 хвилинах до ЄС та НАТО, то у інтрудера (позивний чаплига) без 5 хвилин у "срср 2.0"
- але питають про обгрунтування то польот мислі неймовірний, хаотичні твердження що суперечать один одному
це ж розважально-гумористична передача із елементами неевклідової геометрії на британському шпінделі, не можна бути таким впєчатлітєльним як успішний успіх, він із всіх слів, тільки "пісєц і зрозумів", решта як тєорвєр для випускника ясельної групи
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 лип, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:57
Успіх написав: Letusrock написав:
а можна коротко в 2-х реченях що там? бо як слухати годинне відео то економічний фронт рухне))
Я можу і одним словом)) - п#да!))
І все таки, краще подивитись/послухати на швидкості х1,5 як роблю це я.
Ну, і якщо коротко, то:
- ніяке НАТО(взагалі забудьте про те, що хтось туди збирається нас взяти)
- нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф
- ніякі гарантії(далі світить нам "нейтральність")
І т.п.
Тож питання крім того "що тоді?", додам ще питання - "а нах/для чого сотні тисяч загиблих/калік? Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?"
Это потому что у вас не окрепший ум .
Если послушать его каждое выступление , то нам п#да!)) , "що тоді?" , "а нах/для чого сотні тисяч загиблих/калік? , ПІДСТАВИЛИ .
Эти выступления умноженные на ваш мозг дают реакцию на форуме .
Ложатся на благодатную почву , которая так богата новыми всходами , да и старые всходы лезут .
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:58
flyman написав: fox767676 написав:
чаплига то як віп-інсайдерка з Мико, тільки на більш-високому творочому рівні
- напускає диму що "наближений до кулуарів"
- екстримальні у свої дебілоїдності наративи. якщо у інсайдерки ми в 5 хвилинах до ЄС та НАТО, то у інтрудера (позивний чаплига) без 5 хвилин у "срср 2.0"
- але питають про обгрунтування то польот мислі неймовірний, хаотичні твердження що суперечать один одному
це ж розважально-гумористична передача із елементами неевклідової геометрії на британському шпінделі, не можна бути таким впєчатлітєльним як успішний успіх, він із всіх слів, тільки "пісєц і зрозумів", решта як тєорвєр для випускника ясельної групи
канали типа шелеста то як 95 квартал тільки для інтелектуалів
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:00
fox767676 написав: flyman написав:
хай винні в тому всьому партери дають хуліарди доларів допомоги
вони і дають у т.ч т.з "біженцям" з Києва та Львова.
а ті що тут залишаються то "добровольні незламні герої"
ще який Небесний Атлас не тільки напишуть, але і знімуть які сестро-брати тіпо Вачовскі, з головною роллю оскароносного актьора больших і малих тєатров
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:00
flyman написав: Успіх написав:
- нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф
це оптимістичний сценарій, є ще "а нє дастанься ти нікаму"
Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?
ти ж тоді від радості з трусів вискакував, тому питання до 73% що зробили всіх разом
Там питання окреме...
В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти?
- наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились
- наче, в клітку з биками, давали по трохи ножі для оборони, а не мечі для перемоги
Щоб тепер що?
Домовитись про "специфічний розподіл", який можна було і в 2022 зробити, але НЕ покласти в сиру землю стільки НАЙКРАЩИХ?!!! І стільки ж зробити калік?!!!
Тобто, тоді домовлятись про "куйовий мир" - нікуя не правильно?!
А тепер домовлятись про анаЛ-логічне, втративши стільки НАЙКРАЩИХ - це ок???
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:00
Letusrock написав:
Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?
А кто это штурмовики "кулебы" ?[/quote]
це елітні підрозділи, які настільки навчені та вмотивовані що можуть обходитись без вогнепальної зброї[/quote]
Ой , Господи , так это же для вас !
Вы же здесь каждый день марафон пиз ......ша проводите про убитых, раненых , выкупленных и проданных в ТЦК .
Немедленно запишитесь .
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