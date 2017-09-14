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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89098910891189128913>
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:06

  whois2010 написав:Але забули про 11 млн пенсіонерів-українців

вже нема 11.
За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 квітня 2024 року всього налічується 10 154 705 осіб

в турборежимі скоро може бути 9.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:07

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:- нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф

це оптимістичний сценарій, є ще "а нє дастанься ти нікаму"


Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?

ти ж тоді від радості з трусів вискакував, тому питання до 73% що зробили всіх разом

Там питання окреме...

В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти?
- наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились
- наче, в клітку з биками, давали по трохи ножі для оборони, а не мечі для перемоги

Щоб тепер що?
Домовитись про "специфічний розподіл", який можна було і в 2022 зробити, але НЕ покласти в сиру землю стільки НАЙКРАЩИХ?!!! І стільки ж зробити калік?!!!

Тобто, тоді домовлятись про "куйовий мир" - нікуя не правильно?!
А тепер домовлятись про анаЛ-логічне, втративши стільки НАЙКРАЩИХ - це ок??? :shock: :twisted:

є така шутка про гендерно орієнтовану інструкцію для американських поліцейських:
якщо вас гвалтує злочинець, то після того як викликали підмогу розслабтеся і намагайтеся отримати задоволення.
Вопшєм, як кажуть гештальт-терапісти і різні успшіного успіху тренери: змініть своє ставлення до обставин на позитивний позитив і буде вам щастя
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лип, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:13

  Успіх написав:
  whois2010 написав:довести країну до стану Сирії
Ну от - Чаплига так і натякає: "буде щось на кшталт Сирії"


Ви ж пам'ятаєте, як зе-електорат казав, а єслі что, ми єго смєтьом!!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:17

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  flyman написав:змініть своє ставлення до обставин на позитивний позитив і буде вам щастя
Угу, угу.
Позитив так і пре:
- віддати Кемську Волость(4області), то може якісь будуть гарантії, але не факт
- не віддавати нікуя, але ще в судорогах пожити рік-два
- заставити за будь-яку ціну піти на фронт Флая, Песікота, чоловіка Флер, Хотаба... - то хоч буде надія на кордони 91го і, взагалі, на нашу перемогу! :D

Все буде добре!))
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:17

  Ukrainian написав:
  _hunter написав:
  Ukrainian написав:В корупції винна влада, а саме Зеленський особисто

Так а кто, если не власти должны садить за нарушение вполне конкретной статьи УК - похищение (возможно даже группой лиц, возможно даже организованной)?

Цитуєш то цитуй повністю.
За корупцію садити не потрібно і тих хто дає в першу чергу ?

Не относящееся к делу я не цитирую.
За корупцию, конечно нужно садить - Резникова, Тищенко, Тимошенко - из совсем недавнего.
Но в вопросе похищения людей тцкшниками - это ну совсем не главный вопрос...
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:19

Ой, а что случилось? :D

Сьогодні ТЦК виконують начебто примусову мобілізацію, а після закінчення війни — будуть займатися бандитизмом. Це неприпустимо, — нардеп Федієнко
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти?
- наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились
- наче, в клітку з биками, давали по трохи ножі для оборони, а не мечі для перемоги
і тут веселим голосом Бориса Джонсона "пацан нє сдєлал - ну нє получілось"
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:23

Але я відчуваю зраду більше від чужих!

  whois2010 написав:Ви ж пам'ятаєте, як зе-електорат казав, а єслі что, ми єго смєтьом!!
Так що зе може зробити з "трьом лопатами"?
От колективний захід міг би зробити - так вирішив пограти в гру... - а тепер і, ця гра йому набридла, то хоче згорнути її "пох як"!(хоч просто тупо по дитячому змести шашки з дошки, коли щось не виходить в грі)

Одним словом - євРопа - іди в ж!©
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:29

Успіх Пора вже зрозуміти, що з точки зору прийняття рішень не існує ніякого Заходу, навіть окремих США/Франції/Німеччини не існує. Є сотні партій і тисячі людей, кожен з яких тягне ковдру на себе. А в результаті маємо Лебедя, Рака і Щуку.
Ну і величезна помилка України, на відміну від жидів чи москалів, що в нас нема своїх лобістів, які б давали відкати кому треба. А найбільша помилка влади - це робота з діаспорою. Ще восени 2022 треба було виводити народ на майдани Берліна і Вашингтона. Десятки тисяч Палестинців можуть донести свою думку. Якщо б мільйони наших мігрантів виходили на майдани з вимогою надати підтримку - ситуація була б абсолютно інша.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 01 лип, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:31

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Так, может, действительно, не на то, что надо, подавали?

Може й не на то.
  _hunter написав:так а обосновали это как? - "просто не приняли" - нет такого понятия в бюрократии - Женевская конвенция как-никак

Із розмови в квітні зрозумів, що їх основний аргумент: влада Білорусі незаконно не видає документи політичним біженцям і хоче вбити в тюрмі, влада України незаконно не видає документи і хоче вбити на фронті.
Відповіли, що в Україні влада не злочинна і такі заяви не розглядаємо.

Всеравно странно: вышеупомянутая Конвенция говорит ТОЛЬКО о военных действиях - какая там власть - вообще побоку...
Официальная "отписка" была? - или это все на словах говорилось?
_hunter
 
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  #<1 ... 89098910891189128913>
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