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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:06
whois2010 написав:
Але забули про 11 млн пенсіонерів-українців
вже нема 11.
За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 квітня 2024 року всього налічується 10 154 705 осіб
в турборежимі скоро може бути 9.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:07
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
- нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф
це оптимістичний сценарій, є ще "а нє дастанься ти нікаму"
Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?
ти ж тоді від радості з трусів вискакував, тому питання до 73% що зробили всіх разом
Там питання окреме...
В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти?
- наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились
- наче, в клітку з биками, давали по трохи ножі для оборони, а не мечі для перемоги
Щоб тепер що?
Домовитись про "специфічний розподіл", який можна було і в 2022 зробити, але НЕ покласти в сиру землю стільки НАЙКРАЩИХ?!!! І стільки ж зробити калік?!!!
Тобто, тоді домовлятись про "куйовий мир" - нікуя не правильно?!
А тепер домовлятись про анаЛ-логічне, втративши стільки НАЙКРАЩИХ - це ок???
є така шутка про гендерно орієнтовану інструкцію для американських поліцейських:
якщо вас гвалтує злочинець, то після того як викликали підмогу розслабтеся і намагайтеся отримати задоволення.
Вопшєм, як кажуть гештальт-терапісти і різні успшіного успіху тренери: змініть своє ставлення до обставин на позитивний позитив і буде вам щастя
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 лип, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:13
Успіх написав: whois2010 написав:
довести країну до стану Сирії
Ну от - Чаплига так і натякає: "буде щось на кшталт Сирії"
Ви ж пам'ятаєте, як зе-електорат казав, а єслі что, ми єго смєтьом!!
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:17
flyman написав:
змініть своє ставлення до обставин на позитивний позитив і буде вам щастя
Угу, угу.
Позитив так і пре:
- віддати Кемську Волость(4області), то може якісь будуть гарантії, але не факт
- не віддавати нікуя, але ще в судорогах пожити рік-два
- заставити за будь-яку ціну піти на фронт Флая, Песікота, чоловіка Флер, Хотаба... - то хоч буде надія на кордони 91го і, взагалі, на нашу перемогу!
Все буде добре!))
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:17
Ukrainian написав: _hunter написав: Ukrainian написав:
В корупції винна влада, а саме Зеленський особисто
Так а кто, если не власти должны садить за нарушение вполне конкретной статьи УК - похищение (возможно даже группой лиц, возможно даже организованной)?
Цитуєш то цитуй повністю.
За корупцію садити не потрібно і тих хто дає в першу чергу ?
Не относящееся к делу я не цитирую.
За корупцию, конечно нужно садить - Резникова, Тищенко, Тимошенко - из совсем недавнего.
Но в вопросе похищения людей тцкшниками - это ну совсем не главный вопрос...
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:19
Ой, а что случилось?
Сьогодні ТЦК виконують начебто примусову мобілізацію, а після закінчення війни — будуть займатися бандитизмом. Це неприпустимо, — нардеп Федієнко
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:22
Успіх написав:
В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти?
- наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились
- наче, в клітку з биками, давали по трохи ножі для оборони, а не мечі для перемоги
і тут веселим голосом Бориса Джонсона "пацан нє сдєлал - ну нє получілось"
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:29
Успіх Пора вже зрозуміти, що з точки зору прийняття рішень не існує ніякого Заходу, навіть окремих США/Франції/Німеччини не існує. Є сотні партій і тисячі людей, кожен з яких тягне ковдру на себе. А в результаті маємо Лебедя, Рака і Щуку.
Ну і величезна помилка України, на відміну від жидів чи москалів, що в нас нема своїх лобістів, які б давали відкати кому треба. А найбільша помилка влади - це робота з діаспорою. Ще восени 2022 треба було виводити народ на майдани Берліна і Вашингтона. Десятки тисяч Палестинців можуть донести свою думку. Якщо б мільйони наших мігрантів виходили на майдани з вимогою надати підтримку - ситуація була б абсолютно інша.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 01 лип, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:31
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Так, может, действительно, не на то, что надо, подавали?
Може й не на то.
_hunter написав:
так а обосновали это как? - "просто не приняли" - нет такого понятия в бюрократии - Женевская конвенция как-никак
Із розмови в квітні зрозумів, що їх основний аргумент: влада Білорусі незаконно не видає документи політичним біженцям і хоче вбити в тюрмі, влада України незаконно не видає документи і хоче вбити на фронті.
Відповіли, що в Україні влада не злочинна і такі заяви не розглядаємо.
Всеравно странно: вышеупомянутая Конвенция говорит ТОЛЬКО о военных действиях - какая там власть - вообще побоку...
Официальная "отписка" была? - или это все на словах говорилось?
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:34
_hunter написав:
Официальная "отписка" была? - или это все на словах говорилось?
З його слів: адвокат склав масову заяву, прийшла відповідь з відмовою, після того такі заяви не приймають.
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