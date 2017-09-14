І так, як ніхто не звернув уваги, що сьогодні "гілки падали біля бліндажу не самі по собі/не просто так" і тому в мене нервішки трохи "заграли новими барвами")) то я продовжу писанину "ошалілого воїна" за 28міс ув'язнення/рабства))
І так))
Якщо щось - це я просто розказую свої сновидіння)) (ато якось не смішно буде відвоювати 28міс і ще відсидіти у в'язниці 28міс)
Так от - тут(на Марсі) воюєш-воюєш 28міс... дивишся що бардак бардаком... потім озираєшся у тил, а там вже теж бардак прогресує... Виникає питання - ЗА ЩО стільки провоював? Щоб би що? Щоб бардак в тилу прогресував?
Успіх написав:Так от - тут(на Марсі) воюєш-воюєш 28міс... дивишся що бардак бардаком... потім озираєшся у тил, а там вже теж бардак прогресує... Виникає питання - ЗА ЩО стільки провоював? Щоб би що? Щоб бардак в тилу прогресував?
Що колективний захід, а що наша влада!
Все ж таки - треба завершувати/зупиняти війну, бо і так вже "запізно", а далі буде ще "запізДніЩЄ"!!!
«Треба запасатися всім, чим тільки можна і розуміти, що 2025 рік, а особливо зима 2025-2026 року, буде найскладнішою в історії війни», — колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш "Треба зробити все, аби менше залежати від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води".
Спочатку - "наступний тиждень буде вирішальним", далі - "наступний місяць буде ключовим", тепер - "наступний рік буде найважчим", потім - "наступне століття буде переломним у війні"
Охріменко давно вже склав графік перемоги У 2042-45 буде особливо тяжко, але у 2063 - Перемога