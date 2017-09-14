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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8909891089118912
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:38

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Официальная "отписка" была? - или это все на словах говорилось?

З його слів: адвокат склав масову заяву, прийшла відповідь з відмовою, після того такі заяви не приймають.

для відмови прийняти заяву має теж бути підстава, хай ужоднік пише її у відмові
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:40

Кінець війни цієї осені! Я - "за", а ви всі - як?

І так, як ніхто не звернув уваги, що сьогодні "гілки падали біля бліндажу не самі по собі/не просто так" і тому в мене нервішки трохи "заграли новими барвами")) то я продовжу писанину "ошалілого воїна" за 28міс ув'язнення/рабства))

І так))

Якщо щось - це я просто розказую свої сновидіння))
(ато якось не смішно буде відвоювати 28міс і ще відсидіти у в'язниці 28міс) :D

Так от - тут(на Марсі) воюєш-воюєш 28міс... дивишся що бардак бардаком... потім озираєшся у тил, а там вже теж бардак прогресує...
Виникає питання - ЗА ЩО стільки провоював? Щоб би що?
Щоб бардак в тилу прогресував?

Як так?©
Таке враження, що уху їли всі!!!
Що колективний захід, а що наша влада!

Пдц просто!

Все ж таки - треба завершувати/зупиняти війну, бо і так вже "запізно", а далі буде ще "запізДніЩЄ"!!!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:46

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Официальная "отписка" была? - или это все на словах говорилось?

З його слів: адвокат склав масову заяву, прийшла відповідь з відмовою, після того такі заяви не приймають.

ну вот третий раз уже прошу: что в той отписке отаисали?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:46

  Успіх написав:Так от - тут(на Марсі) воюєш-воюєш 28міс... дивишся що бардак бардаком... потім озираєшся у тил, а там вже теж бардак прогресує...
Виникає питання - ЗА ЩО стільки провоював? Щоб би що?
Щоб бардак в тилу прогресував?


Що колективний захід, а що наша влада!


Все ж таки - треба завершувати/зупиняти війну, бо і так вже "запізно", а далі буде ще "запізДніЩЄ"!!!

— Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать…

Захід нам нічого не винен. А влада - дєтищє нашої любові.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Олена Котлярова, радниця премʼєр-міністра Шмигаля, в період війни, а саме 24 листопада 2022 року купила квартиру на 104.8 м2 в столиці
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:58

  Бетон написав:Олена Котлярова, радниця премʼєр-міністра Шмигаля, в період війни, а саме 24 листопада 2022 року купила квартиру на 104.8 м2 в столиці

Такі новини треба розглядати як позитивні: криси та таргани не збираються бігти за кордон, відчувають себе у безпеці. Будуть доїдати країну зсередини
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:59

  whois2010 написав:
  Бетон написав:Олена Котлярова, радниця премʼєр-міністра Шмигаля, в період війни, а саме 24 листопада 2022 року купила квартиру на 104.8 м2 в столиці

Такі новини треба розглядати як позитивні: криси та таргани не збираються бігти за кордон, відчувають себе у безпеці. Будуть доїдати країну зсередини

успішний успіх, ну ти понєл, от тобі позітівний позітів, у щурів все ок, значить судно не тече
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

То може вона для мами на сдачу від покупки у Лондоні придбала
fox767676
 
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  Letusrock написав:
«Треба запасатися всім, чим тільки можна і розуміти, що 2025 рік, а особливо зима 2025-2026 року, буде найскладнішою в історії війни», — колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш
"Треба зробити все, аби менше залежати від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла і води".


Спочатку - "наступний тиждень буде вирішальним", далі - "наступний місяць буде ключовим", тепер - "наступний рік буде найважчим", потім - "наступне століття буде переломним у війні"


Охріменко давно вже склав графік Перемоги
У 2042-45 буде особливо тяжко, але у 2063 - Перемога
fox767676
 
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