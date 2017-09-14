Letusrock написав:а можна коротко в 2-х реченях що там? бо як слухати годинне відео то економічний фронт рухне))
Я можу і одним словом)) - п#да!))
І все таки, краще подивитись/послухати на швидкості х1,5 як роблю це я.
Ну, і якщо коротко, то: - ніяке НАТО(взагалі забудьте про те, що хтось туди збирається нас взяти) - нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф - ніякі гарантії(далі світить нам "нейтральність") І т.п. Тож питання крім того "що тоді?", додам ще питання - "а нах/для чого сотні тисяч загиблих/калік? Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?"
Так це у зелі потрібно запитати. Чудом відбилися в 2022 році, так не треба зариватись, перемовини і тд. А так поклали купу народу і зараз продадуть нам поразку як перемогу, але папізже.
Успіх написав:В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти? - наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились - наче, в клітку
Хто нас використав? Нам допомагали -по мірі своїх бажань і можливостей. Решта відповідальності на зелених клоунах - що вони не використали ці можливості. На мою думку будь який мир зараз буде краще, ніж то шо нам пропонували в Стамбулі. Навіть за умов втрати територій, рашка не зможе пропихнути обмеження в ЗСУ, не змусить нас віддати наявну західну техніку, не зможе обмежити військове співробітництво із західними країнами. І найголовніше - не зможе пропихнути собі право вето на поставку західних озброєнь у випадку повторної агресії. Крім того, на відміну від 22 року - раша не зможе швидко відновитися для повторної агресії. Думаю років 10 точно буде. Питання тільки в тому - чи зможемо ми відновитися за цей час, чи далі голосуватимемо за клоунів-популістів.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 01 лип, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
І ще одне. В людини - горе, але вам всім буде БАЛЬЗАМ НА ДУШУ!
В знайомої(колега по колишній роботі) чоловік - колишній "мєнт"! Так от, навесні, пішов(думаю що по повістці) в ТЦК, попав в учебку, і вже десь майже місяць - увага! - готові? - точно готові? Попав в штурмовики/в піхоту і вже був більше тижня на нулі!
Явно в уряді розраховують, що активні бойові дії закінчаться в 2025-му, ГУР казав про перемовини осінню 25-го, все зходиться, прийдеться виконувати те що нам скажуть на Заході, бо самі ми не витянемо війну. Пазли складаються в картину, питання тільки в одному, як дожити до того чудового дня коли орки узбагояться або їх прижмуть до нігтя...