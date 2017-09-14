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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89118912891389148915>
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:18

  Дюрі-бачі написав:Бюджетна декларація:
Зарплати і пенсії фіксуємо на 2025-27 рр. ніяких підвищень.
Витрати на армію зменшуємо:
▪️2025: 2,2 трлн грн;
▪️2026: 1,6 трлн грн;
▪️2027: 1,5 трлн грн.

https://t.me/yzheleznyak/9009

гарний план утопістів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:40

  Успіх написав:
  Letusrock написав:а можна коротко в 2-х реченях що там? бо як слухати годинне відео то економічний фронт рухне))
Я можу і одним словом)) - п#да!))

І все таки, краще подивитись/послухати на швидкості х1,5 як роблю це я.

Ну, і якщо коротко, то:
- ніяке НАТО(взагалі забудьте про те, що хтось туди збирається нас взяти)
- нас просто тупо поділять/перерозподілять між США і рф
- ніякі гарантії(далі світить нам "нейтральність")
І т.п.
Тож питання крім того "що тоді?", додам ще питання - "а нах/для чого сотні тисяч загиблих/калік? Накуя нас всіх так ПІДСТАВИЛИ?" :twisted:

Так це у зелі потрібно запитати. Чудом відбилися в 2022 році, так не треба зариватись, перемовини і тд. А так поклали купу народу і зараз продадуть нам поразку як перемогу, але папізже.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:52

За крок до перевороту думок©

  whois2010 написав:Захід нам нічого не винен
Тоді нах було нам прищеплювати надію?
Йшли собі мимо - було і йти, не звертаючи уваги.
Ну подумаєш, для них там якісь події в Бучі, Маріуполі... - з ними ж такого "ніслучіцццо нікогдА!"

"А што, пля, єслі "да"???!"©
  whois2010 написав:А влада - дєтищє нашої любові.
Дєтіщє, чи дніщє?)))
  flyman написав:успішний успіх, ну ти понєл, от тобі позітівний позітів, у щурів все ок, значить судно не тече
Чому тоді матроси "вахує!" ? ))
  fox767676 написав:Охріменко давно вже прорахував графік Перемоги
У 2042-45 буде особливо тяжко, але у 2063 - Перемога
Це майже, як про курс долара вангують наші Гуру на цьому форумі))
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:59

Що/хто - понад усе?©

  Mimohod написав:А так поклали купу народу
Так отож!
Оце КЛЮЧОВЕ!!!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти?
- наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились
- наче, в клітку

Хто нас використав?
Нам допомагали -по мірі своїх бажань і можливостей.
Решта відповідальності на зелених клоунах - що вони не використали ці можливості.
На мою думку будь який мир зараз буде краще, ніж то шо нам пропонували в Стамбулі. Навіть за умов втрати територій, рашка не зможе пропихнути обмеження в ЗСУ, не змусить нас віддати наявну західну техніку, не зможе обмежити військове співробітництво із західними країнами.
І найголовніше - не зможе пропихнути собі право вето на поставку західних озброєнь у випадку повторної агресії.
Крім того, на відміну від 22 року - раша не зможе швидко відновитися для повторної агресії. Думаю років 10 точно буде. Питання тільки в тому - чи зможемо ми відновитися за цей час, чи далі голосуватимемо за клоунів-популістів.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 01 лип, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:04

  Успіх написав:
  Mimohod написав:А так поклали купу народу
Так отож!
Оце КЛЮЧОВЕ!!!

Ключове насправді це гроші. Стільки грошей через руки нашіх можновладців ще не прозодило ніколи. Потім можна буде розділити на кількість загиблих та покалічених і попахувати ціну життя гречкосія.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:10

Флаю і іншим - приготуватись! Наступні - вони!

І ще одне.
В людини - горе, але вам всім буде БАЛЬЗАМ НА ДУШУ!

В знайомої(колега по колишній роботі) чоловік - колишній "мєнт"!
Так от, навесні, пішов(думаю що по повістці) в ТЦК, попав в учебку, і вже десь майже місяць - увага!
- готові?
- точно готові?
Попав в штурмовики/в піхоту і вже був більше тижня на нулі!


Але ж з Флаєм, Песікотом, Будівельником і його синами, а також Василем з Рівного і чоловіком Флер та іншими - такого ж ніслучіцццо нікогдА???!!!©


А що пля, єслі "ДА"???! :wink:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 01 лип, 2024 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:11

  Бетон написав:Олена Котлярова, радниця премʼєр-міністра Шмигаля, в період війни, а саме 24 листопада 2022 року купила квартиру на 104.8 м2 в столиці


Ну и как это повлияло на беременность слона в Одесском зоопарке ?
Поздняя истерика ?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:16

  Дюрі-бачі написав:Бюджетна декларація:
Зарплати і пенсії фіксуємо на 2025-27 рр. ніяких підвищень.
Витрати на армію зменшуємо:
▪️2025: 2,2 трлн грн;
▪️2026: 1,6 трлн грн;
▪️2027: 1,5 трлн грн.

https://t.me/yzheleznyak/9009

Явно в уряді розраховують, що активні бойові дії закінчаться в 2025-му, ГУР казав про перемовини осінню 25-го, все зходиться, прийдеться виконувати те що нам скажуть на Заході, бо самі ми не витянемо війну.
Пазли складаються в картину, питання тільки в одному, як дожити до того чудового дня коли орки узбагояться або їх прижмуть до нігтя...
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️В України є місяць, щоб уникнути дефолту, — Economist

У довгостроковій перспективі це може означати катастрофу для відновлення країни
Бетон
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