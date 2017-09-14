Ось і відповідь від Зе, щодо запиту про справедливу мобілізацію. Квартал, ермак і Ко розслабились.
"Коментуючи згадану журналісткою лотерею, яку свого часу проводили в США для визначення людей, яких відправляли на фронт, Президент зауважив, що вважає таку ідею не дуже етичною по відношенню до тих, хто вже перебуває на фронті, і не дуже справедливою для всіх.
«Все ж таки коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», — акцентував Зеленський."
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 01 лип, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема - Зеленський В.А.
давно ж дороги не будували:
При цьому уряд планує відновити функціонування Дорожного фонду. У 2025 році до нього спрямують 25% від передбачених законодавством надходжень або 44 млрд грн, а у 2026 і 2027 роках – 50% і 75% або 124 млрд та 233 млрд грн відповідно.
Успіх написав:В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти? - наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились - наче, в клітку
Хто нас використав? Нам допомагали -по мірі своїх бажань і можливостей. Решта відповідальності на зелених клоунах - що вони не використали ці можливості. На мою думку будь який мир зараз буде краще, ніж то шо нам пропонували в Стамбулі. Навіть за умов втрати територій, рашка не зможе пропихнути обмеження в ЗСУ, не змусить нас віддати наявну західну техніку, не зможе обмежити військове співробітництво із західними країнами. І найголовніше - не зможе пропихнути собі право вето на поставку західних озброєнь у випадку повторної агресії. Крім того, на відміну від 22 року - раша не зможе швидко відновитися для повторної агресії. Думаю років 10 точно буде. Питання тільки в тому - чи зможемо ми відновитися за цей час, чи далі голосуватимемо за клоунів-популістів.
і набагато менше ватної 5ї колони, яка гойдала човен проти вступу в ЄС/НАТО, та вибирала проватну владу
Ось і відповідь від Зе, щодо запиту про справедливу мобілізацію. Квартал, ермак і Ко розслабились.
"Коментуючи згадану журналісткою лотерею, яку свого часу проводили в США для визначення людей, яких відправляли на фронт, Президент зауважив, що вважає таку ідею не дуже етичною по відношенню до тих, хто вже перебуває на фронті, і не дуже справедливою для всіх.
«Все ж таки коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», — акцентував Зеленський."
це ж маминим черешенькам вищого сорту може попасти джек-пот