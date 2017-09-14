RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8912891389148915>
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:27

  Успіх написав:
  flyman написав:успішний успіх, ну ти понєл, от тобі позітівний позітів, у щурів все ок, значить судно не тече
Чому тоді матроси "вахує!" ? ))

Може тому що у щурів персосортне життя
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:28

  Ukrainian написав:Цифри щодо мобілізації сформувало керівництво Збройних сил України, наразі вона відбувається за цим планом.

https://v-variant.com.ua/zapyt-na-mobil ... zelenskyy/

Усі претензії до керівництва

Ось і відповідь від Зе, щодо запиту про справедливу мобілізацію.
Квартал, ермак і Ко розслабились.

"Коментуючи згадану журналісткою лотерею, яку свого часу проводили в США для визначення людей, яких відправляли на фронт, Президент зауважив, що вважає таку ідею не дуже етичною по відношенню до тих, хто вже перебуває на фронті, і не дуже справедливою для всіх.

«Все ж таки коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», — акцентував Зеленський."
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 01 лип, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:29

  Дюрі-бачі написав:Витрати на армію зменшуємо

ясно ж чому:
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема - Зеленський В.А.

давно ж дороги не будували:
При цьому уряд планує відновити функціонування Дорожного фонду. У 2025 році до нього спрямують 25% від передбачених законодавством надходжень або 44 млрд грн, а у 2026 і 2027 роках – 50% і 75% або 124 млрд та 233 млрд грн відповідно.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 21.05.23
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:29

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:В мене більше питання до США/ЄС - нах нас було так використовувати/підставляти?
- наче діти пластмасовими солдатиками/пушками побавились
- наче, в клітку

Хто нас використав?
Нам допомагали -по мірі своїх бажань і можливостей.
Решта відповідальності на зелених клоунах - що вони не використали ці можливості.
На мою думку будь який мир зараз буде краще, ніж то шо нам пропонували в Стамбулі. Навіть за умов втрати територій, рашка не зможе пропихнути обмеження в ЗСУ, не змусить нас віддати наявну західну техніку, не зможе обмежити військове співробітництво із західними країнами.
І найголовніше - не зможе пропихнути собі право вето на поставку західних озброєнь у випадку повторної агресії.
Крім того, на відміну від 22 року - раша не зможе швидко відновитися для повторної агресії. Думаю років 10 точно буде. Питання тільки в тому - чи зможемо ми відновитися за цей час, чи далі голосуватимемо за клоунів-популістів.

і набагато менше ватної 5ї колони, яка гойдала човен проти вступу в ЄС/НАТО, та вибирала проватну владу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:31

  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав:Цифри щодо мобілізації сформувало керівництво Збройних сил України, наразі вона відбувається за цим планом.

https://v-variant.com.ua/zapyt-na-mobil ... zelenskyy/

Усі претензії до керівництва

Ось і відповідь від Зе, щодо запиту про справедливу мобілізацію.
Квартал, ермак і Ко розслабились.

"Коментуючи згадану журналісткою лотерею, яку свого часу проводили в США для визначення людей, яких відправляли на фронт, Президент зауважив, що вважає таку ідею не дуже етичною по відношенню до тих, хто вже перебуває на фронті, і не дуже справедливою для всіх.

«Все ж таки коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», — акцентував Зеленський."

це ж маминим черешенькам вищого сорту може попасти джек-пот
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:40

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Охріменко давно вже прорахував графік Перемоги
У 2042-45 буде особливо тяжко, але у 2063 - Перемога
Це майже, як про курс долара вангують наші Гуру на цьому форумі))

Охріменко знатний звіздун-сіделець, ще з часів долар по вісім.
Його прогнози та розмови на будь яку тему не варто сприймати серйозно.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:47

О, а вот и новости от хваленой израильской системы призыва где "днвки в купальниках с автоматами"

В Израиле протесты ультраортодоксов против воинского призыва переросли в столкновения с полицией, сообщает DW.

Накануне Верховный суд постановил, что студенты религиозных учебных заведений должны призываться в армию.

katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:48

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:Охріменко давно вже прорахував графік Перемоги
У 2042-45 буде особливо тяжко, але у 2063 - Перемога
Це майже, як про курс долара вангують наші Гуру на цьому форумі))

Охріменко знатний звіздун-сіделець, ще з часів долар по вісім.
Його прогнози та розмови на будь яку тему не варто сприймати серйозно.

Його як на ніч як колись Діда Панаса включати: "ось така фігня малята" (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:54

  flyman написав:Його як на ніч як колись Діда Панаса включати: "ось така фігня малята" (с)


А ще краще повернути йолопа назад до орків на телебачення, де він торгував обличчам після 14-го року.

https://texty.org.ua/d/socio/person/okhrimenko-oleksandr/
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 01 лип, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:55

Незламна Дія

Зображення
як резус-?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 8912891389148915>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 56210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 215614
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 690762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3306)
01.07.2024 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron