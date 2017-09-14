Ось і відповідь від Зе, щодо запиту про справедливу мобілізацію. Квартал, ермак і Ко розслабились.
"Коментуючи згадану журналісткою лотерею, яку свого часу проводили в США для визначення людей, яких відправляли на фронт, Президент зауважив, що вважає таку ідею не дуже етичною по відношенню до тих, хто вже перебуває на фронті, і не дуже справедливою для всіх.
«Все ж таки коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», — акцентував Зеленський."
це ж маминим черешенькам вищого сорту може попасти джек-пот
Тому давайте продовжувати воювати успішними Успіхами до скону! До скону останнього кацапа!