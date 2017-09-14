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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8912891389148915
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:56

Чоловікові Флер - розслабитись!))

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав:Цифри щодо мобілізації сформувало керівництво Збройних сил України, наразі вона відбувається за цим планом.

https://v-variant.com.ua/zapyt-na-mobil ... zelenskyy/

Усі претензії до керівництва

Ось і відповідь від Зе, щодо запиту про справедливу мобілізацію.
Квартал, ермак і Ко розслабились.

"Коментуючи згадану журналісткою лотерею, яку свого часу проводили в США для визначення людей, яких відправляли на фронт, Президент зауважив, що вважає таку ідею не дуже етичною по відношенню до тих, хто вже перебуває на фронті, і не дуже справедливою для всіх.

«Все ж таки коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», — акцентував Зеленський."

це ж маминим черешенькам вищого сорту може попасти джек-пот

Тому давайте продовжувати воювати успішними Успіхами до скону! :D
До скону останнього кацапа! :mrgreen:


Флер, починай знову вимагати кордони 91го! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:58

  Успіх написав:А що пля, єслі "ДА"???! :wink:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

Не спонсоруйте терористів, перегляд контенту з-за поребріка, приносить їм гроші :| .
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:05

  flyman написав:Зображення
як резус-?

Ну Федоров ще з перших місяців у владі відомий заявою "важливість кібербезпеки сильно перебільшена". Що ви від нього хочете
Faceless
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