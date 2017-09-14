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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8913891489158916>
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:58

  Успіх написав:А що пля, єслі "ДА"???! :wink:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

Не спонсоруйте терористів, перегляд контенту з-за поребріка, приносить їм гроші :| .
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:05

  flyman написав:Зображення
як резус-?

Ну Федоров ще з перших місяців у владі відомий заявою "важливість кібербезпеки сильно перебільшена". Що ви від нього хочете
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:38

Из статьи в 2012 году --------- что Украина, как остроумно заметил немецкий посол в Киеве, «никогда не упустит шанса упустить свой шанс».-------это пряма лозунг наш к сожалению.К этому можно ещё добавить Кравчука с Кучмой с ихними--Маємо те що маємо і Ніколи такого не було і вот знову
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:35

200 тисяч людей треба мобілізувати Україні до кінця цього року, — WELT
Україні потрібно не менше 50 тисяч нових військових кожні 3 місяці для компенсації втрат і створення нових бригад.

1,100млн готових в резерві. Конкурс 5 на 1 місце
А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:37

  Letusrock написав:
200 тисяч людей треба мобілізувати Україні до кінця цього року, — WELT
Україні потрібно не менше 50 тисяч нових військових кожні 3 місяці для компенсації втрат і створення нових бригад.

1,100млн готових в резерві. Конкурс 5 на 1 місце
А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?

це як з електрикою, "раніше недоплачували рудому", тому споряжатися "за свої"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:48

  Letusrock написав:
200 тисяч людей треба мобілізувати Україні до кінця цього року, — WELT
Україні потрібно не менше 50 тисяч нових військових кожні 3 місяці для компенсації втрат і створення нових бригад.

1,100млн готових в резерві. Конкурс 5 на 1 місце
А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?

Тут усе значно простіше. Яке тиловики та ухилянти куплять таке і будуть мати, ці нові бригади будуть захищати усіх тиловиків в тому числі і ухилянтів.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:52

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
200 тисяч людей треба мобілізувати Україні до кінця цього року, — WELT
Україні потрібно не менше 50 тисяч нових військових кожні 3 місяці для компенсації втрат і створення нових бригад.

1,100млн готових в резерві. Конкурс 5 на 1 місце
А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?

Тут усе значно простіше. Яке тиловики та ухилянти куплять таке і будуть мати, ці нові бригади будуть захищати усіх тиловиків в тому числі і ухилянтів.

а ти хто такий засланий козачок - провокатор, майно вже на кицю переписав?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 лип, 2024 17:14, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:53

  Letusrock написав:А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?

Це що жара так впливає на здатність мислити чи наближення сакральної дати 17.07? Чи одночасно?
Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів до кінця вересня 2025 року.


Законопроєкт передбачає 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда доларів для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів — на поповнення американських збройових запасів
.
Чи знову ніхто нічого не сказав?)))
Може іноді треба читати і вдумуватись, а не тільки писати?)))
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:06

  konstantin kirovograd написав:Из статьи в 2012 году --------- что Украина, как остроумно заметил немецкий посол в Киеве, «никогда не упустит шанса упустить свой шанс».-------это пряма лозунг наш к сожалению.К этому можно ещё добавить Кравчука с Кучмой с ихними--Маємо те що маємо і Ніколи такого не було і вот знову


flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:09

  Faceless написав:
  flyman написав:як резус-?

Ну Федоров ще з перших місяців у владі відомий заявою "важливість кібербезпеки сильно перебільшена". Що ви від нього хочете

Якщо таким же чином буде злито Оберіг, який консолідував дуже багато критичних даних по всім всл та військовозобов'язаним, то відкривається доволі невесела перспектива для нас, і дуже спрощується для них завдання щодо виведення з гри критичних людей у нас. :twisted:
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