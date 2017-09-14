Из статьи в 2012 году --------- что Украина, как остроумно заметил немецкий посол в Киеве, «никогда не упустит шанса упустить свой шанс».-------это пряма лозунг наш к сожалению.К этому можно ещё добавить Кравчука с Кучмой с ихними--Маємо те що маємо і Ніколи такого не було і вот знову
Letusrock написав:А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?
Це що жара так впливає на здатність мислити чи наближення сакральної дати 17.07? Чи одночасно?
Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів до кінця вересня 2025 року.
Законопроєкт передбачає 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда доларів для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів — на поповнення американських збройових запасів
. Чи знову ніхто нічого не сказав?))) Може іноді треба читати і вдумуватись, а не тільки писати?)))
konstantin kirovograd написав:Из статьи в 2012 году --------- что Украина, как остроумно заметил немецкий посол в Киеве, «никогда не упустит шанса упустить свой шанс».-------это пряма лозунг наш к сожалению.К этому можно ещё добавить Кравчука с Кучмой с ихними--Маємо те що маємо і Ніколи такого не було і вот знову
Ну Федоров ще з перших місяців у владі відомий заявою "важливість кібербезпеки сильно перебільшена". Що ви від нього хочете
Якщо таким же чином буде злито Оберіг, який консолідував дуже багато критичних даних по всім всл та військовозобов'язаним, то відкривається доволі невесела перспектива для нас, і дуже спрощується для них завдання щодо виведення з гри критичних людей у нас.