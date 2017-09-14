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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8913891489158916
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:чи наближення сакральної дати 17.07

невірю в дати, чого ви всі носитесь з чим 17 липня, нерозумію
Законопроєкт передбачає 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання

це що саме входить? незустрічав якось інфо (як в 2023) про плани постачання артилерії, бронетехніки, тим більше для нових(!) бригад.
Та й сума не вражає, беручи до уваги скільки часу втрачено і коли (і чи буде) наступна
P.S. sashaqbl вже нижче доповнив

  flyman написав:а ти хто такий засланий козачок - провокатор, майно вже на кицю переписав?

Ukrainian ніяк не може змиритись з думкою що потрібно їхати додому оновити дані, як справжньому патріоту що забув здати паспорт))
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 01 лип, 2024 17:20, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:16

  somilitark написав:
  Letusrock написав:А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?

Це що жара так впливає на здатність мислити чи наближення сакральної дати 17.07? Чи одночасно?
Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів до кінця вересня 2025 року.


Законопроєкт передбачає 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда доларів для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів — на поповнення американських збройових запасів
.
Чи знову ніхто нічого не сказав?)))
Може іноді треба читати і вдумуватись, а не тільки писати?)))

Є три моменти. По-перше, розгляньте розподіл тих коштів. По-друге, спробуйте оцінити вартість комплектування мех. бригади "Бредлі" по штату. І по-третє, якось дивно й нелогічно формувати нові бригади поки старі недоукомплектовані.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:26

90% військовозобов'язаних, які приходять до ТЦК, вже заброньовані або мають підстави для відстрочки, — нардеп Федієнко
Тому за словами нардепа, їх мобілізувати не можна.

непамятаю хто тут писав що "був в ТЦК, бусифікованих 1% і тьма народу в чергах які можна призвати"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:30

Станом на 30 червня 2024 року кількість оновлень даних через застосунок "Резерв+", ТЦК або ЦНАП сягнула майже 2,6 мільйона.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:непамятаю хто тут писав що "був в ТЦК, бусифікованих 1% і тьма народу в чергах які можна призвати"

Ти задрав нити.
Залежно що вважати "бусифікованими". Якщо тих, хто отримав люлєй і силою доставлені в ТЦК, як на відео в ТГ каналах, то таких небагато.
Якщо громадянину запропонували підвезти його в ТЦК для оновлення даних і він не зміг відмовитися - то так, таких більшість.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:39

  somilitark написав:
  Letusrock написав:А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?

Це що жара так впливає на здатність мислити чи наближення сакральної дати 17.07? Чи одночасно?
Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів до кінця вересня 2025 року.


Законопроєкт передбачає 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда доларів для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів — на поповнення американських збройових запасів
.
Чи знову ніхто нічого не сказав?)))
Може іноді треба читати і вдумуватись, а не тільки писати?)))


Корчити з себе придурка і як баран повторювати «кулебівська лопата» - воно так наче виправдання власного переляку.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:46

Цікава інформація:
За половину 2022 року на стаціонарній позиції 108 зенітного полку ВКС РФ (бере участь в захисті АЕ Балтимор, ≈250 км від України) зникло 88 ракет до комплексів С-300.
– Схожу картину можна побачити й на інших стаціонарних позиціях протягом 22-23 рр. (доступні супутникові знімки), проте вони розташовані часто за 600-1000 км від лінії фронту.
⭕️ Загалом подібна ситуація наштовхує нас на припущення про початок браку справних до використання ракет до ЗРК С-300 (радянського виробництва) у військах Росії — підкріплює цю думку й те, що на «далекі» позиції звідки забрали ракети, нові не завозять.

А на початку війни писали, що їх біля 10 тис.
UPD: Ще пишуть, що мотолиги на базах зберігання закінчились...
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