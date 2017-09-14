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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 лип, 2024 17:26
90% військовозобов'язаних, які приходять до ТЦК, вже заброньовані або мають підстави для відстрочки, — нардеп Федієнко
Тому за словами нардепа, їх мобілізувати не можна.
непамятаю хто тут писав що "був в ТЦК, бусифікованих 1% і тьма народу в чергах які можна призвати"
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Letusrock
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Додано: Пон 01 лип, 2024 17:30
Станом на 30 червня 2024 року кількість оновлень даних через застосунок "Резерв+", ТЦК або ЦНАП сягнула майже 2,6 мільйона.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 17:33
Letusrock написав:
непамятаю хто тут писав що "був в ТЦК, бусифікованих 1% і тьма народу в чергах які можна призвати"
Ти задрав нити.
Залежно що вважати "бусифікованими". Якщо тих, хто отримав люлєй і силою доставлені в ТЦК, як на відео в ТГ каналах, то таких небагато.
Якщо громадянину запропонували підвезти його в ТЦК для оновлення даних і він не зміг відмовитися - то так, таких більшість.
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sashaqbl
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Додано: Пон 01 лип, 2024 17:39
somilitark написав: Letusrock написав:
А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?
Це що жара так впливає на здатність мислити чи наближення сакральної дати 17.07? Чи одночасно?
Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів до кінця вересня 2025 року.
Законопроєкт передбачає 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда доларів для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів — на поповнення американських збройових запасів
.
Чи знову ніхто нічого не сказав?)))
Може іноді треба читати і вдумуватись, а не тільки писати?)))
Корчити з себе придурка і як баран повторювати «кулебівська лопата» - воно так наче виправдання власного переляку.
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Hotab
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Додано: Пон 01 лип, 2024 17:46
Цікава інформація:
За половину 2022 року на стаціонарній позиції 108 зенітного полку ВКС РФ (бере участь в захисті АЕ Балтимор, ≈250 км від України) зникло 88 ракет до комплексів С-300.
– Схожу картину можна побачити й на інших стаціонарних позиціях протягом 22-23 рр. (доступні супутникові знімки), проте вони розташовані часто за 600-1000 км від лінії фронту.
⭕️ Загалом подібна ситуація наштовхує нас на припущення про початок браку справних до використання ракет до ЗРК С-300 (радянського виробництва) у військах Росії — підкріплює цю думку й те, що на «далекі» позиції звідки забрали ракети, нові не завозять.
А на початку війни писали, що їх біля 10 тис.UPD:
Ще пишуть, що мотолиги на базах зберігання закінчились...
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sashaqbl
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Додано: Пон 01 лип, 2024 18:05
sashaqbl написав:
І по-третє, якось дивно й нелогічно формувати нові бригади поки старі недоукомплектовані.
Можете висловитись конкретніше - формування якої саме з нових бригад
, на вашу думку, є нелогічним?
Наскільки я знаю, поповнення у старі підрозділи йде паралельно з формуванням нових. Напр., формування нових підрозділів дронщиків передбачає збільшення їх кількості в 2,5 рази. Напр., місяць тому було 100, за місяць додалося 20 і будуть додаватися, поки не стане 250.
З учбових частин людей розподіляють по бригадам згідно з потребами, вміннями та побажаннями/"замовленнями". Якщо умовний Флаймен на навчаннях довів, що він є класним фахівцем-дроноводом, то чому б його не відправити у новий підрозділ дронщиків? Чи всіх треба штурмовиками у піхоту з учебки відправляти, бо там весь час не вистачає людей?
До речі, не бачу поганого в тому, щоб деяких алконавтів і іже з ними переводити у піхоту. Така ротація сприятиме кращій дисципліні, нє?
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fler
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Додано: Пон 01 лип, 2024 18:08
fler написав:
Можете висловитись конкретніше - формування якої саме з нових бригад, на вашу думку, є нелогічним?
Не володію інформацією, про те, скільки і яких нових бригад формують. Проте володію інформацією про те, що в бригад, які тримають фронт - шалений некомлект людей і техніки. І поповнення нема, або недостатнє. Відповідно замість поповнення обстріляних підрозділів свіжими людьми і технікою влада формує нові бригади, нарощуючи таким чином штаби і тилові підрозділи, але лишаючи при цьому фронт так само знекровленим.
fler написав:
Наскільки я знаю, поповнення у старі підрозділи йде паралельно з формуванням нових.
без поваги, ви нічорта не знаєте. Можете спитатися долярчика, бендерлога чи будь кого іншого, хто володіє інформацією. Але ви ні чорта не знатиметете, поки вашого чоловіка не мобілізують...
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sashaqbl
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Додано: Пон 01 лип, 2024 18:24
sashaqbl написав: fler написав:
Можете висловитись конкретніше - формування якої саме з нових бригад, на вашу думку, є нелогічним?
Не володію інформацією, про те, скільки і яких нових бригад формують. Проте володію інформацією про те, що в бригад, які тримають фронт - шалений некомлект людей і техніки. І поповнення нема, або недостатнє. Відповідно замість поповнення обстріляних підрозділів свіжими людьми і технікою влада формує нові бригади, нарощуючи таким чином штаби і тилові підрозділи, але лишаючи при цьому фронт так само знекровленим.
fler написав:
Наскільки я знаю, поповнення у старі підрозділи йде паралельно з формуванням нових.
без поваги, ви нічорта не знаєте. Можете спитатися долярчика, бендерлога чи будь кого іншого, хто володіє інформацією. Але ви ні чорта не знатиметете, поки вашого чоловіка не мобілізують...
В якості трошки виправдовувального аргументу створення нових бригад можна уявити таке -- що це вимога партнерів: зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу.
Для красивої картинки перспектив і звіту всіма.
Отже в теорії добре виходить: знов частини, які *зтікають кров'ю, щоб дати змогу сформувати резерви для контрнаступу* (с) Залужний.
Бо рфянська армія піде на спад ініціативи та активності після отакого тривалого періоду атакувальних дій, ну а Сили Оборони знов у контрнаступ.
Але з літаками, АТАКАМСами та ін.
Чергове коло, але тепер з урахуванням помилок та продуманіше, і результативніше. Так в теорії. Повинно бути. Результати отуди ближче до виборів в Штатах.
За літо роіся видихається, а СО вжух... і Джозефу є що пред'явити виборцям восени.
Великі люди оперують великими красивими планами...
На некрасивий план поважні великі посадовці навіть не подивляться, а не те що погодяться.
Розмах, перспективи, результат повинні бути такими ж великими, як і вони.
Озброєні нові потужні свіжі бригади, частини ослабшого супротивника вжух...
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 лип, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 18:43
Mimohod написав: detroytred написав:
За літо роіся видихається, а СО вжух... і Джозефу є що пред'явити виборцям восени.
Великі люди оперують великими красивими планами...
Трупи закопаємо, калік водярой доб'ємо і все буде красиво. Потім.
Такого в планах на столах великих людей нема.
Он навіть банкір Оністрат каже -- комбат не може реагувати на втрати особового складу (який в нього 2-3 рази змінився). Виробляється захист та відношення, як в лікара-хірурга...
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Додано: Пон 01 лип, 2024 18:47
flyman написав:
Роботіно 2.
Покаже тільки практика.
Шанси на потужне результативне тощо є.
А в теорії навіть впевненість, що ніяк інакше і не може бути.
План-то ого-го харош.
На бамазі забезпечення ого-го.
Що там про попередній контрнаступ визнали -- що дуже багато з обіцяного забезпечення в реалі ж не надали.
Тут ділема. Без впевненості тим паче результата не досягти...
Вірити треба.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 лип, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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