За наявності ресурсів правильним шляхом є формування нової бригади, вона заходить на фронт (після бойового злагодження) , а «стара» виводиться в тил на докомплектацію.
Поповнення без виведення є менш правильним і вимушеним кроком.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 18:48
За наявності ресурсів правильним шляхом є формування нової бригади, вона заходить на фронт (після бойового злагодження) , а «стара» виводиться в тил на докомплектацію.
Поповнення без виведення є менш правильним і вимушеним кроком.
Додано: Пон 01 лип, 2024 19:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області.
Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання...
Додано: Пон 01 лип, 2024 19:17
Можна відмовитися від останнього етапу -- реалізації останнього пункту плану (власне самого контрнаступу).
А попередні - це святе (розробка, надання великим, затвердження, смакування перспектив, підготовка і ... ну не готові, звиняйте, план переноситься або змінюється).
Так повинно було бути в тому році.
Недобра ознака -- до кордону орків від Харкова все ж таки поки так і не відкинули.
Додано: Пон 01 лип, 2024 19:32
А якщо пан прочитає в новинах інформацію саме про формування НОВИХ бригад, то одразу піде до ТЦК?
Це вже такі доколупки з вашого боку, що не витримують ніякої критики, мовляв пішов би, але тільки в нову бригаду, бажано чим повище в ієрархії її управління(((
Яка різниця для яких бригад, ми в глухій обороні, нові бригади створювались для контрнаступу 2023, про що зараз мова, ми в глухій обороні, головне щоб йшла допомога, куди- то вже розбереться Сирський чи хто там буде вирішувати...
Стосовно дат, таки щось підріжеться 17.07, хоч і начебто все до лампади, але життя таки змінеться з правової точки зору, не в кращий бік(((
Додано: Пон 01 лип, 2024 19:36
А хто почав нити про "нові бригади?"
Мені наприклад все одно, головне нам витримати натиск орків, бо в них ще є ресурси.
Я наприклад чесно скажу: я не знаю як краще, нова бригада чи доукомплектація старої.
Додано: Пон 01 лип, 2024 19:50
Успіх
Ти навіщо щойно проспонсорував купівлю ще одного патрона кацапами?
Преестань сюди тягнути відео каціпських авторів. Вони це потім монетизують.
Додано: Пон 01 лип, 2024 19:52
Українські держслужбовці минулого року виграли понад 156 мільйонів гривень в онлайн-казино. Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання “Слідство Інфо”.
Ноу-хау: якщо держслужбовці такі майстри вигравати в казіно, то нехай виграють гроші не собі, а державі.
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:01
анонс 425го сезона сериала "тупой и еще тупее")
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:08
Як керувати стадом ;)
_Mykola_
Маєте УКРАЇНСЬКИЙ контент!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 01 лип, 2024 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:09
Прохожий
Взагалі незрозуміло навіщо цього халамидника з коментарями типу «до останнього діда», «лопата», «роботіно 2» тут тримають. Гниль.
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