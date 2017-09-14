RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8915891689178918>
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 18:48

За наявності ресурсів правильним шляхом є формування нової бригади, вона заходить на фронт (після бойового злагодження) , а «стара» виводиться в тил на докомплектацію.
Поповнення без виведення є менш правильним і вимушеним кроком.
Hotab
 
Повідомлень: 12591
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу.

ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області.
Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 29.07.22
Подякував: 587 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:17

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу.

ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області.
Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання...

Можна відмовитися від останнього етапу -- реалізації останнього пункту плану (власне самого контрнаступу).
А попередні - це святе (розробка, надання великим, затвердження, смакування перспектив, підготовка і ... ну не готові, звиняйте, план переноситься або змінюється).
Так повинно було бути в тому році.

Недобра ознака -- до кордону орків від Харкова все ж таки поки так і не відкинули.
detroytred
 
Повідомлень: 29261
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:32

  Letusrock написав:
  somilitark написав:чи наближення сакральної дати 17.07

невірю в дати, чого ви всі носитесь з чим 17 липня, нерозумію
Законопроєкт передбачає 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання

це що саме входить? незустрічав якось інфо (як в 2023) про плани постачання артилерії, бронетехніки, тим більше для нових(!) бригад.
Та й сума не вражає, беручи до уваги скільки часу втрачено і коли (і чи буде) наступна
P.S. sashaqbl вже нижче доповнив

А якщо пан прочитає в новинах інформацію саме про формування НОВИХ бригад, то одразу піде до ТЦК? :lol:
Це вже такі доколупки з вашого боку, що не витримують ніякої критики, мовляв пішов би, але тільки в нову бригаду, бажано чим повище в ієрархії її управління(((
Яка різниця для яких бригад, ми в глухій обороні, нові бригади створювались для контрнаступу 2023, про що зараз мова, ми в глухій обороні, головне щоб йшла допомога, куди- то вже розбереться Сирський чи хто там буде вирішувати...
Стосовно дат, таки щось підріжеться 17.07, хоч і начебто все до лампади, але життя таки змінеться з правової точки зору, не в кращий бік(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13207
З нами з: 30.12.09
Подякував: 691 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:36

  sashaqbl написав:Є три моменти. По-перше, розгляньте розподіл тих коштів. По-друге, спробуйте оцінити вартість комплектування мех. бригади "Бредлі" по штату. І по-третє, якось дивно й нелогічно формувати нові бригади поки старі недоукомплектовані.

А хто почав нити про "нові бригади?"
Мені наприклад все одно, головне нам витримати натиск орків, бо в них ще є ресурси.
Я наприклад чесно скажу: я не знаю як краще, нова бригада чи доукомплектація старої.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13207
З нами з: 30.12.09
Подякував: 691 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:50

Успіх
Ти навіщо щойно проспонсорував купівлю ще одного патрона кацапами?
Преестань сюди тягнути відео каціпських авторів. Вони це потім монетизують.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4934
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:52

Українські держслужбовці минулого року виграли понад 156 мільйонів гривень в онлайн-казино. Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання “Слідство Інфо”.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-d ... 82649.html

Ноу-хау: якщо держслужбовці такі майстри вигравати в казіно, то нехай виграють гроші не собі, а державі.
detroytred
 
Повідомлень: 29261
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:01

  flyman написав:
  Letusrock написав:
200 тисяч людей треба мобілізувати Україні до кінця цього року, — WELT
Україні потрібно не менше 50 тисяч нових військових кожні 3 місяці для компенсації втрат і створення нових бригад.

1,100млн готових в резерві. Конкурс 5 на 1 місце
А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?

це як з електрикою, "раніше недоплачували рудому", тому споряжатися "за свої"

анонс 425го сезона сериала "тупой и еще тупее")
Прохожий
 
Повідомлень: 13738
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:08

Як керувати стадом ;)

_Mykola_
Маєте УКРАЇНСЬКИЙ контент!

https://youtu.be/96V0hmOUYwY?si=t9ainE0XOFwdL6m1

https://m.youtube.com/watch?si=2MEeTgao ... e=youtu.be
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 01 лип, 2024 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6537
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:09

Прохожий


анонс 425го сезона сериала "тупой и еще тупее")


Взагалі незрозуміло навіщо цього халамидника з коментарями типу «до останнього діда», «лопата», «роботіно 2» тут тримають. Гниль.
Hotab
 
Повідомлень: 12591
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 8915891689178918>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 56292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 215722
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 691074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1937)
01.07.2024 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.