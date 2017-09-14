RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8915891689178918>
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 18:48

За наявності ресурсів правильним шляхом є формування нової бригади, вона заходить на фронт (після бойового злагодження) , а «стара» виводиться в тил на докомплектацію.
Поповнення без виведення є менш правильним і вимушеним кроком.
Hotab
 
Повідомлень: 12595
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу.

ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області.
Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 29.07.22
Подякував: 587 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:17

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу.

ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області.
Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання...

Можна відмовитися від останнього етапу -- реалізації останнього пункту плану (власне самого контрнаступу).
А попередні - це святе (розробка, надання великим, затвердження, смакування перспектив, підготовка і ... ну не готові, звиняйте, план переноситься або змінюється).
Так повинно було бути в тому році.

Недобра ознака -- до кордону орків від Харкова все ж таки поки так і не відкинули.
detroytred
 
Повідомлень: 29261
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:32

  Letusrock написав:
  somilitark написав:чи наближення сакральної дати 17.07

невірю в дати, чого ви всі носитесь з чим 17 липня, нерозумію
Законопроєкт передбачає 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання

це що саме входить? незустрічав якось інфо (як в 2023) про плани постачання артилерії, бронетехніки, тим більше для нових(!) бригад.
Та й сума не вражає, беручи до уваги скільки часу втрачено і коли (і чи буде) наступна
P.S. sashaqbl вже нижче доповнив

А якщо пан прочитає в новинах інформацію саме про формування НОВИХ бригад, то одразу піде до ТЦК? :lol:
Це вже такі доколупки з вашого боку, що не витримують ніякої критики, мовляв пішов би, але тільки в нову бригаду, бажано чим повище в ієрархії її управління(((
Яка різниця для яких бригад, ми в глухій обороні, нові бригади створювались для контрнаступу 2023, про що зараз мова, ми в глухій обороні, головне щоб йшла допомога, куди- то вже розбереться Сирський чи хто там буде вирішувати...
Стосовно дат, таки щось підріжеться 17.07, хоч і начебто все до лампади, але життя таки змінеться з правової точки зору, не в кращий бік(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13207
З нами з: 30.12.09
Подякував: 691 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:36

  sashaqbl написав:Є три моменти. По-перше, розгляньте розподіл тих коштів. По-друге, спробуйте оцінити вартість комплектування мех. бригади "Бредлі" по штату. І по-третє, якось дивно й нелогічно формувати нові бригади поки старі недоукомплектовані.

А хто почав нити про "нові бригади?"
Мені наприклад все одно, головне нам витримати натиск орків, бо в них ще є ресурси.
Я наприклад чесно скажу: я не знаю як краще, нова бригада чи доукомплектація старої.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13207
З нами з: 30.12.09
Подякував: 691 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:50

Успіх
Ти навіщо щойно проспонсорував купівлю ще одного патрона кацапами?
Преестань сюди тягнути відео каціпських авторів. Вони це потім монетизують.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4934
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:52

Українські держслужбовці минулого року виграли понад 156 мільйонів гривень в онлайн-казино. Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання “Слідство Інфо”.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-d ... 82649.html

Ноу-хау: якщо держслужбовці такі майстри вигравати в казіно, то нехай виграють гроші не собі, а державі.
detroytred
 
Повідомлень: 29261
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:01

  flyman написав:
  Letusrock написав:
200 тисяч людей треба мобілізувати Україні до кінця цього року, — WELT
Україні потрібно не менше 50 тисяч нових військових кожні 3 місяці для компенсації втрат і створення нових бригад.

1,100млн готових в резерві. Конкурс 5 на 1 місце
А якщо серйозно то нові бригади яке будуть мати озброєння, чи здобудуть собі в бою?

це як з електрикою, "раніше недоплачували рудому", тому споряжатися "за свої"

анонс 425го сезона сериала "тупой и еще тупее")
Прохожий
 
Повідомлень: 13744
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:08

Як керувати стадом ;)

_Mykola_
Маєте УКРАЇНСЬКИЙ контент!

https://youtu.be/96V0hmOUYwY?si=t9ainE0XOFwdL6m1

https://m.youtube.com/watch?si=2MEeTgao ... e=youtu.be
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 01 лип, 2024 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6537
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:09

Прохожий


анонс 425го сезона сериала "тупой и еще тупее")


Взагалі незрозуміло навіщо цього халамидника з коментарями типу «до останнього діда», «лопата», «роботіно 2» тут тримають. Гниль.
Hotab
 
Повідомлень: 12595
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 8915891689178918>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 56341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 215757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 691199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.