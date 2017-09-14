Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 лип, 2024 20:13
_Mykola_ написав: Успіх
Преестань сюди тягнути відео каціпських авторів. Вони це потім монетизують.
нит: им монетизацию отключили
_hunter
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Додано: Пон 01 лип, 2024 20:20
Hotab написав: Прохожий анонс 425го сезона сериала "тупой и еще тупее")
Взагалі незрозуміло навіщо цього халамидника з коментарями типу «до останнього діда», «лопата», «роботіно 2» тут тримають. Гниль.
кстати где пламенный борец за РПВ Лапай?
неужели пал жертвой украинского варианта Стикса-Тисы?
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Додано: Пон 01 лип, 2024 20:30
Прохожий «Сортового» Мефали собака слід не бере тож
Hotab
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Додано: Пон 01 лип, 2024 20:32
_hunter написав: _Mykola_ написав: Успіх
Преестань сюди тягнути відео каціпських авторів. Вони це потім монетизують.
нит: им монетизацию отключили
Спірне питання, в основному хто нормально отримував грошей, продовжує отримувати. Ютуб заблокував монетизацію з москальських IP, якраз за наш перегляд вони отримують гроші.
Новий adsense вони не відкриють, але старі не закривають. Вивід грошей теж є варіанти.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 20:34
"Росія наступає на Нью-Йорк..." https://www.pravda.com.ua/articles/2024/07/1/7463482/
срочно в эфире всех блоХеров!
на всех кацапских каналах должна быть эта МЕГАновость)))
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Додано: Пон 01 лип, 2024 21:25
барабашов написав:
Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?
Десь в Дніпрі на набережній. Коли на Озьорці вихідний.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 21:42
_Mykola_ написав: Успіх написав: fox767676 написав:
Охріменко давно вже прорахував графік Перемоги
У 2042-45 буде особливо тяжко, але у 2063 - Перемога
Це майже, як про курс долара вангують наші Гуру на цьому форумі))
Охріменко знатний звіздун-сіделець,
ще з часів долар по вісім.
бери вище: не по вісім - а ще по п'ять!
Охри - то справжній ̶с̶а̶к̶с̶а̶у̶л̶ ̶ ̶ акса
кал
.
Його прогнози та розмови на будь яку тему не варто сприймати серйозно.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 22:03
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vitaliiangel
в Пон 01 лип, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 22:08
Faceless
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Додано: Пон 01 лип, 2024 22:16
Faceless написав:
https://www.facebook.com/reel/1116023316342715?fs=e&s=TIeQ9V
ИМХО тупой юмор в стиле квартала...
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