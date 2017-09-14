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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8915891689178918
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:13

  _Mykola_ написав:Успіх
Преестань сюди тягнути відео каціпських авторів. Вони це потім монетизують.

нит: им монетизацию отключили
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:20

  Hotab написав:Прохожий


анонс 425го сезона сериала "тупой и еще тупее")


Взагалі незрозуміло навіщо цього халамидника з коментарями типу «до останнього діда», «лопата», «роботіно 2» тут тримають. Гниль.

кстати где пламенный борец за РПВ Лапай?
неужели пал жертвой украинского варианта Стикса-Тисы? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:30

Прохожий
«Сортового» Мефали собака слід не бере тож
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:32

  _hunter написав:
  _Mykola_ написав:Успіх
Преестань сюди тягнути відео каціпських авторів. Вони це потім монетизують.

нит: им монетизацию отключили

Спірне питання, в основному хто нормально отримував грошей, продовжує отримувати. Ютуб заблокував монетизацію з москальських IP, якраз за наш перегляд вони отримують гроші.
Новий adsense вони не відкриють, але старі не закривають. Вивід грошей теж є варіанти.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:34

"Росія наступає на Нью-Йорк..."
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/07/1/7463482/

срочно в эфире всех блоХеров!
на всех кацапских каналах должна быть эта МЕГАновость)))
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:25

  барабашов написав:Лично вас в штурмовики "кулебы" мобилизируют ?



Десь в Дніпрі на набережній. Коли на Озьорці вихідний.
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:42

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:Охріменко давно вже прорахував графік Перемоги
У 2042-45 буде особливо тяжко, але у 2063 - Перемога
Це майже, як про курс долара вангують наші Гуру на цьому форумі))

Охріменко знатний звіздун-сіделець,
ще з часів долар по вісім.
бери вище: не по вісім - а ще по п'ять!
Охри - то справжній ̶с̶а̶к̶с̶а̶у̶л̶ ̶ ̶ аксакал.

Його прогнози та розмови на будь яку тему не варто сприймати серйозно.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:03

Це шедевр! Але це було би смішно, якби не було так сумно



Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 лип, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/reel/111602331 ... e&s=TIeQ9V
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:16

  Faceless написав:https://www.facebook.com/reel/1116023316342715?fs=e&s=TIeQ9V

ИМХО тупой юмор в стиле квартала...
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  #<1 ... 8915891689178918
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