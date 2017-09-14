Додано: Пон 01 лип, 2024 23:35

Дюрі-бачі написав: detroytred написав: зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу. зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу.

ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області.

Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання... ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області.Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання...

Какой нафиг контрнаступ?Тут что сборище дегенератов, которые не понимают необходимые условия для проведения контрнаступления в направления до самых границ 1991 года? Ок. Напомню их с учетом реальности.1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна.ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается.КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 1-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, что может сделать кто угодно, кроме Украины.