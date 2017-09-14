У неділю, 30 червня, десятки тисяч ультраортодоксальних євреїв вийшли на протест в центрі Єрусалиму проти призову студентів єшиви на військову службу. Про це повідомляє Times of Israel.
Єшива — єврейський вищий релігійний навчальний заклад.
Ізраїльська поліція заявила, що протестувальники кидали каміння, тримали плакати з критикою уряду. На плакатах були написи «Ми не підемо до ворожої армії» та «Ми помремо, але не підемо до армії», пише газета.
Русские публикуют видео удара «Искандерами» по аэродрому в Полтавской области
Ванек заявил, что личный состав весь цел. Бортов уничтожено далеко не 4 и не повреждено 2, как об этом заявляют русские. Но то, что дрон летает над Миргородом 3 часа, наводит Искандеры и фиксирует последствия - это печаль.
«Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, вдалося повернути їх на свободу», — такі слова в суботу вдень промовив президент Зеленський на Національному молитовному сніданку в Києві.
За першим столиком, одразу біля сцени сиділи двоє зморених чоловіків у чорних рясах — отці Іван Левицький і Богдан Гелета. Зеленський говорив про них. Напередодні цих греко-католицьких священників з Бердянська звільнили з російського полону, в котрому вони пробули півтора року.
Разом з ними додому повернулися заступник Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль і ще семеро цивільних. Зокрема, Микола Швець, якого звинувачували в підриві військового ДЛРО А-50 у білоруських Мачулищах. У лютому 2023 року ця спецоперація СБУ суттєво перешкодила росіянам коригувати ракети по Україні з білоруської території.
Десятеро осіб. Вони опинилися на батьківщині завдяки тому, що рівно тиждень тому до кордону з Білоруссю доставили засудженого митрополита від УПЦ МП Іонафана (Єлецьких).
Бетон написав:Русские публикуют видео удара «Искандерами» по аэродрому в Полтавской области
Ванек заявил, что личный состав весь цел. Бортов уничтожено далеко не 4 и не повреждено 2, как об этом заявляют русские. Но то, что дрон летает над Миргородом 3 часа, наводит Искандеры и фиксирует последствия - это печаль.
Дрони невеликі і радари їх часто не бачать. Тому літають і над рашою і над Україною.
detroytred написав:зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу.
ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області. Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання...
Какой нафиг контрнаступ?
Тут что сборище дегенератов, которые не понимают необходимые условия для проведения контрнаступления в направления до самых границ 1991 года? Ок. Напомню их с учетом реальности.
1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.
2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).
3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)
4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.
5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.
Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна.
ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается.
КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 1-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.
1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, что может сделать кто угодно, кроме Украины.
Дюрі-бачі написав:............ Із розмови в квітні зрозумів, що їх основний аргумент: влада Білорусі незаконно не видає документи політичним біженцям і хоче вбити в тюрмі, влада України незаконно не видає документи і хоче вбити на фронті. Відповіли, що в Україні влада не злочинна і такі заяви не розглядаємо.
Аргументация изначально абсолютно провальная (чтобы не сказать идиотская), в результате можно было не сомневаться. Кто в сегодняшней Европе признает действующую власть в Украине "злочинной"? И президент Чехии возглавляет коалицию по обеспечению "злочинной влади" снарядами. Его тоже хотели признать "злочинцем"?
BeneFuckTor написав:Не можна вказати окуповану. В консульстві говорять оновлюйте резерв+, а в ньому пише йди до тцк. Тобто вибір у мж 18-60 зводиться до того що сидиш вдома чекаєш мобілізації рос армії або сам направлено їдеш через 3-9 замель в укр. Я не розумію даної логіки, тому і пишу)
тоді це брєд - сидить хтось в окупації в Бердянську а на нього ще й кримінальну справу відкриють за ухилення від мобілізації + штраф. Дуже "турботливо"
Нет тут никакого бреда. Просто неясное изложение ситуации. Никто не будет обвинять человека, находящегося в оккупации в том, что он не "оновил дані". А если он находится в Литве, то он уже ничем принципиально не отличается от других уехавших и должен выполнять все требования к "оновленню".