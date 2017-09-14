RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8916891789188919
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в Ізраілі теж є свої нюанси
В Ізраїлі ортодоксальні євреї вийшли на протест проти призову в армію, поліція застосувала водомети
У неділю, 30 червня, десятки тисяч ультраортодоксальних євреїв вийшли на протест в центрі Єрусалиму проти призову студентів єшиви на військову службу. Про це повідомляє Times of Israel.

Єшива — єврейський вищий релігійний навчальний заклад.

Ізраїльська поліція заявила, що протестувальники кидали каміння, тримали плакати з критикою уряду. На плакатах були написи «Ми не підемо до ворожої армії» та «Ми помремо, але не підемо до армії», пише газета.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 29.09.19
Подякував: 611 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Русские публикуют видео удара «Искандерами» по аэродрому в Полтавской области

Ванек заявил, что личный состав весь цел. Бортов уничтожено далеко не 4 и не повреждено 2, как об этом заявляют русские. Но то, что дрон летает над Миргородом 3 часа, наводит Искандеры и фиксирует последствия - это печаль.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ось так треба вирішувати питання без Раши
Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні операції з пошуку мін у Чорному морі
Сьогодні Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні операції з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема експорту українського зерна.

але так, для цього довелося потопити частину чорноморського флоту. тепер треба потопити другу частину 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 29.09.19
Подякував: 611 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

які цікаві нюанси
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
«Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, вдалося повернути їх на свободу», — такі слова в суботу вдень промовив президент Зеленський на Національному молитовному сніданку в Києві.

За першим столиком, одразу біля сцени сиділи двоє зморених чоловіків у чорних рясах — отці Іван Левицький і Богдан Гелета. Зеленський говорив про них. Напередодні цих греко-католицьких священників з Бердянська звільнили з російського полону, в котрому вони пробули півтора року.

Разом з ними додому повернулися заступник Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль і ще семеро цивільних. Зокрема, Микола Швець, якого звинувачували в підриві військового ДЛРО А-50 у білоруських Мачулищах. У лютому 2023 року ця спецоперація СБУ суттєво перешкодила росіянам коригувати ракети по Україні з білоруської території.

Десятеро осіб. Вони опинилися на батьківщині завдяки тому, що рівно тиждень тому до кордону з Білоруссю доставили засудженого митрополита від УПЦ МП Іонафана (Єлецьких).
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 29.09.19
Подякував: 611 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 23:31

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Прохожий


анонс 425го сезона сериала "тупой и еще тупее")


Взагалі незрозуміло навіщо цього халамидника з коментарями типу «до останнього діда», «лопата», «роботіно 2» тут тримають. Гниль.

кстати где пламенный борец за РПВ Лапай?
неужели пал жертвой украинского варианта Стикса-Тисы? :shock:

в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17071
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 23:33

  Бетон написав:Русские публикуют видео удара «Искандерами» по аэродрому в Полтавской области

Ванек заявил, что личный состав весь цел. Бортов уничтожено далеко не 4 и не повреждено 2, как об этом заявляют русские. Но то, что дрон летает над Миргородом 3 часа, наводит Искандеры и фиксирует последствия - это печаль.

Дрони невеликі і радари їх часто не бачать. Тому літають і над рашою і над Україною.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12128
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 23:35

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:зброя здебільшого під нові частини для чергового контрнаступу.

ИМХО. Якщо контрнаступ буде в 2024, то це буде найтупіше, що можна зробити і реальний шанс програти на полі бою з проривом москалів до Краматорська, Запоріжжя і, можливо, в Харківську та Дніпропетровські області.
Навіть до весни 2025 підготувати контрнаступ досить важке завдання...

Какой нафиг контрнаступ?

Тут что сборище дегенератов, которые не понимают необходимые условия для проведения контрнаступления в направления до самых границ 1991 года? Ок. Напомню их с учетом реальности.

1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.

2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).

3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)

4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.

5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.

Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна.

ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается.

КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 1-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.

1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, что может сделать кто угодно, кроме Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1692
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:03

  Дюрі-бачі написав:............
Із розмови в квітні зрозумів, що їх основний аргумент: влада Білорусі незаконно не видає документи політичним біженцям і хоче вбити в тюрмі, влада України незаконно не видає документи і хоче вбити на фронті.
Відповіли, що в Україні влада не злочинна і такі заяви не розглядаємо.

Аргументация изначально абсолютно провальная (чтобы не сказать идиотская), в результате можно было не сомневаться.
Кто в сегодняшней Европе признает действующую власть в Украине "злочинной"?
И президент Чехии возглавляет коалицию по обеспечению "злочинной влади" снарядами. Его тоже хотели признать "злочинцем"? :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29341
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:20

  Letusrock написав:
  BeneFuckTor написав:Не можна вказати окуповану.
В консульстві говорять оновлюйте резерв+, а в ньому пише йди до тцк. Тобто вибір у мж 18-60 зводиться до того що сидиш вдома чекаєш мобілізації рос армії або сам направлено їдеш через 3-9 замель в укр. Я не розумію даної логіки, тому і пишу)

тоді це брєд - сидить хтось в окупації в Бердянську а на нього ще й кримінальну справу відкриють за ухилення від мобілізації + штраф. Дуже "турботливо"

Нет тут никакого бреда. Просто неясное изложение ситуации.
Никто не будет обвинять человека, находящегося в оккупации в том, что он не "оновил дані".
А если он находится в Литве, то он уже ничем принципиально не отличается от других уехавших и должен выполнять все требования к "оновленню".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29341
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 8916891789188919
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 56390
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 215803
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 691274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3312)
01.07.2024 23:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.