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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 лип, 2024 00:48
Дюрі-бачі написав:Успіх
Пора вже зрозуміти, що з точки зору прийняття рішень не існує ніякого Заходу, навіть окремих США/Франції/Німеччини не існує. Є сотні партій і тисячі людей, кожен з яких тягне ковдру на себе. А в результаті маємо Лебедя, Рака і Щуку.
Ну і величезна помилка України, на відміну від жидів чи москалів, що в нас нема своїх лобістів, які б давали відкати кому треба. А найбільша помилка влади - це робота з діаспорою
. Ще восени 2022 треба було виводити народ на майдани Берліна і Вашингтона. Десятки тисяч Палестинців можуть донести свою думку. Якщо б мільйони наших мігрантів виходили на майдани з вимогою надати підтримку - ситуація була б абсолютно інша.
"палестинцы" там живут и являются гражданами тех стран. И они не палестинцы.
Наши - беженцы, живущие на пособие. Совершенно разные ситуации.
И лобби на Западе работает немного не так.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 01:00
Бетон написав:
Олена Котлярова, радниця премʼєр-міністра Шмигаля, в період війни, а саме 24 листопада 2022
року купила квартиру на 104.8 м2 в столиці
И что вы хотели сказать?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 01:01
sashaqbl написав: Letusrock написав:
непамятаю хто тут писав що "був в ТЦК, бусифікованих 1% і тьма народу в чергах які можна призвати"
Ти задрав нити.
Залежно що вважати "бусифікованими". Якщо тих, хто отримав люлєй і силою доставлені в ТЦК, як на відео в ТГ каналах, то таких небагато.
Якщо громадянину запропонували підвезти його в ТЦК для оновлення даних і він не зміг відмовитися - то так, таких більшість.
Ну да, сам добровольно пошел чтоб не избили. Также как раньше сами добровольно шли в колхозы.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 01:17
katso написав:
О, а вот и новости от хваленой израильской системы призыва где "днвки в купальниках с автоматами"
В Израиле протесты ультраортодоксов против воинского призыва переросли в столкновения с полицией, сообщает DW.
Накануне Верховный суд постановил, что студенты религиозных учебных заведений должны призываться в армию.
С ортодоксами там старая проблема и не только в отношении службы в армии.
Они, кстати, и создание государства Израиль считают неправильным.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 02:02
Уже дважды задавал вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
Ответил только sashaqbl, на мой взгляд, не убедительно, но спасибо за мнение.
Остальным сказать нечего?
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