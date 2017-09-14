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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8917891889198920
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:48

  Дюрі-бачі написав:Успіх Пора вже зрозуміти, що з точки зору прийняття рішень не існує ніякого Заходу, навіть окремих США/Франції/Німеччини не існує. Є сотні партій і тисячі людей, кожен з яких тягне ковдру на себе. А в результаті маємо Лебедя, Рака і Щуку.
Ну і величезна помилка України, на відміну від жидів чи москалів, що в нас нема своїх лобістів, які б давали відкати кому треба. А найбільша помилка влади - це робота з діаспорою. Ще восени 2022 треба було виводити народ на майдани Берліна і Вашингтона. Десятки тисяч Палестинців можуть донести свою думку. Якщо б мільйони наших мігрантів виходили на майдани з вимогою надати підтримку - ситуація була б абсолютно інша.

"палестинцы" там живут и являются гражданами тех стран. И они не палестинцы.
Наши - беженцы, живущие на пособие. Совершенно разные ситуации.
И лобби на Западе работает немного не так.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 01:00

  Бетон написав:Олена Котлярова, радниця премʼєр-міністра Шмигаля, в період війни, а саме 24 листопада 2022 року купила квартиру на 104.8 м2 в столиці

И что вы хотели сказать?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 01:01

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:непамятаю хто тут писав що "був в ТЦК, бусифікованих 1% і тьма народу в чергах які можна призвати"

Ти задрав нити.
Залежно що вважати "бусифікованими". Якщо тих, хто отримав люлєй і силою доставлені в ТЦК, як на відео в ТГ каналах, то таких небагато.
Якщо громадянину запропонували підвезти його в ТЦК для оновлення даних і він не зміг відмовитися - то так, таких більшість.


Ну да, сам добровольно пошел чтоб не избили. Также как раньше сами добровольно шли в колхозы.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 01:17

  katso написав:О, а вот и новости от хваленой израильской системы призыва где "днвки в купальниках с автоматами"

В Израиле протесты ультраортодоксов против воинского призыва переросли в столкновения с полицией, сообщает DW.

Накануне Верховный суд постановил, что студенты религиозных учебных заведений должны призываться в армию.

С ортодоксами там старая проблема и не только в отношении службы в армии.
Они, кстати, и создание государства Израиль считают неправильным.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 02:02

Уже дважды задавал вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
Ответил только sashaqbl, на мой взгляд, не убедительно, но спасибо за мнение.
Остальным сказать нечего?
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  #<1 ... 8917891889198920
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