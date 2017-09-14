Дюрі-бачі написав:Успіх Пора вже зрозуміти, що з точки зору прийняття рішень не існує ніякого Заходу, навіть окремих США/Франції/Німеччини не існує. Є сотні партій і тисячі людей, кожен з яких тягне ковдру на себе. А в результаті маємо Лебедя, Рака і Щуку. Ну і величезна помилка України, на відміну від жидів чи москалів, що в нас нема своїх лобістів, які б давали відкати кому треба. А найбільша помилка влади - це робота з діаспорою. Ще восени 2022 треба було виводити народ на майдани Берліна і Вашингтона. Десятки тисяч Палестинців можуть донести свою думку. Якщо б мільйони наших мігрантів виходили на майдани з вимогою надати підтримку - ситуація була б абсолютно інша.
"палестинцы" там живут и являются гражданами тех стран. И они не палестинцы. Наши - беженцы, живущие на пособие. Совершенно разные ситуации. И лобби на Западе работает немного не так.
Letusrock написав:непамятаю хто тут писав що "був в ТЦК, бусифікованих 1% і тьма народу в чергах які можна призвати"
Ти задрав нити. Залежно що вважати "бусифікованими". Якщо тих, хто отримав люлєй і силою доставлені в ТЦК, як на відео в ТГ каналах, то таких небагато. Якщо громадянину запропонували підвезти його в ТЦК для оновлення даних і він не зміг відмовитися - то так, таких більшість.
Ну да, сам добровольно пошел чтоб не избили. Также как раньше сами добровольно шли в колхозы.
Уже дважды задавал вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)? Ответил только sashaqbl, на мой взгляд, не убедительно, но спасибо за мнение. Остальным сказать нечего?