Дюрі-бачі написав:Успіх Пора вже зрозуміти, що з точки зору прийняття рішень не існує ніякого Заходу, навіть окремих США/Франції/Німеччини не існує. Є сотні партій і тисячі людей, кожен з яких тягне ковдру на себе. А в результаті маємо Лебедя, Рака і Щуку. Ну і величезна помилка України, на відміну від жидів чи москалів, що в нас нема своїх лобістів, які б давали відкати кому треба. А найбільша помилка влади - це робота з діаспорою. Ще восени 2022 треба було виводити народ на майдани Берліна і Вашингтона. Десятки тисяч Палестинців можуть донести свою думку. Якщо б мільйони наших мігрантів виходили на майдани з вимогою надати підтримку - ситуація була б абсолютно інша.
"палестинцы" там живут и являются гражданами тех стран. И они не палестинцы. Наши - беженцы, живущие на пособие. Совершенно разные ситуации. И лобби на Западе работает немного не так.
Letusrock написав:непамятаю хто тут писав що "був в ТЦК, бусифікованих 1% і тьма народу в чергах які можна призвати"
Ти задрав нити. Залежно що вважати "бусифікованими". Якщо тих, хто отримав люлєй і силою доставлені в ТЦК, як на відео в ТГ каналах, то таких небагато. Якщо громадянину запропонували підвезти його в ТЦК для оновлення даних і він не зміг відмовитися - то так, таких більшість.
Ну да, сам добровольно пошел чтоб не избили. Также как раньше сами добровольно шли в колхозы.
Уже дважды задавал вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)? Ответил только sashaqbl, на мой взгляд, не убедительно, но спасибо за мнение. Остальным сказать нечего?
23 червня на пляжі біля Севастополя в тимчасово окупованому Криму впали уламки російської ракети.
Українські захисники не били по пляжу у Криму, якби це була цілеспрямована атака, то жертв було б значно більше, заявив спікер Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Gazeta.ua.
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"Це єдиний важливий висновок. З тих даних, які є в мережі, які опубліковані навіть самими росіянами, можна побачити лише деталі ракети протиповітряної системи Російської Федерації. Вона унікальна. У нас на озброєнні в Україні таких принципів немає", - зазначив спікер ВМС.
Також він звернув увагу, що всі постраждалі, про яких відомо наразі, не були кримчанами.
23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Севастополі чули вибухи зі сторони Козачої бухти. Російське міноборони заявило про нібито збиття чотирьох американських ракет ATACMS. Також окупанти заявили, що унаслідок обстрілу Севастополя нібито постраждали понад 150 і загинули четверо осіб. Росіяни звинуватили Україну в "ракетному ударі по пляжу у Криму".