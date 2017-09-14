Додано: Вів 02 лип, 2024 08:58

холява написав: Вот вы например , ясно заявили о своей позиции .( не буду напоминать ,она короткая .пошли все в ж .. Вот вы например , ясно заявили о своей позиции .( не буду напоминать ,она короткая .пошли все в ж ..

холява написав: Форум пронизан неуважением к Украине . Форум пронизан неуважением к Украине .

холява написав: На основании ПРОЧИТАННОГО ( открыто написанная неприязнь , уклонение от своих обязанностей , хитрожопость , самовлюбленность ......)

.................я пишу ответы . На основании ПРОЧИТАННОГО ( открыто написанная неприязнь , уклонение от своих обязанностей , хитрожопость , самовлюбленность ......).................я пишу ответы .

откуда вы знаете как складывалась моя жизнь, делаете какие то выводы.такой позиции нет. Я противник того что попадая в ЗСУ человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу карьерной лестницы, потому что верхние позиции уже кем то заняты.Любому управленцу понятно, что так рекрутинг работать не будет.Приведу пример. Вам на завод нужна уборщица. Открываете сайт с резюме и всем бывшим директорам/инженерам предлагаете эту вакансию. Что они вам ответят?Посему тут надо выбирать, или одинаковые условия для всех исходя из компетенций каждого, либо мобилизация ломанием через колено. Об эффективности последнего метода уже много сказано/написано. Когда нужен результат, так не делают.Политическое руководство ответственно за провал мобилизации, а не ухылянты. Ухылянту не дают выбора. Средства и методы выбирают за него. из-за слишком больших полномочий ТЦК расцвела коррупция. За N денег вас могут забраковать или дать отсрочку. При всей ущербности схемы её менять не хотят, чтобы бригады сами занимались рекрутингом. Тогда потеряется возможность военкомам получать N денег.Вы же делаете вид что всё хорошо, проблемы не существует. Есть отдельные форумчане которые во всём виноваты. Как минимум это искаженное понимание происходящего.чтобы требовать от кого то уважение, сначала надо самому это уважение проявить. Уважения к пэрэсичным со стороны государства ноль. И это не вчера началось оно и было нулевым с 91 года. Вы видимо никогда не судились с налоговой и другими гос. органами. И про коррупцию тоже не слышали.Возможно у людей есть причины так себя вести или вам все что-то должны? Вы берете на себя роль морального авторитета, но для меня вы авторитетом после некоторых ваших постов не являетесь. Снимите корону. Вы далеко не тот, за кого себя выдаёте.