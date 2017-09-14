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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8917891889198920
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 06:17

  ЛАД написав:Уже дважды задавал вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
Ответил только sashaqbl, на мой взгляд, не убедительно, но спасибо за мнение.
Остальным сказать нечего?

Нечего. Светлого будущего не предвидится. Каждый сам за себя и своя рубашка ближе к телу. Помоему это уже понял даже Успих :)
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 07:39

На украинском рынке труда "заканчиваются" мужчины. Работодатели говорят сразу о нескольких проблемах.

Во-первых, идет массовая мобилизация.

Во-вторых, многие компании не могут забронировать даже ключевых специалистов.
"Наши предприятия имеют статус стратегических, то есть, могут бронировать людей. Но пока оформляется бронь, работникам вручают повестки. И отсрочки дожидаются далеко не все", - говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

В-третьих, мужчины из-за опасений получить повестку, начали массово увольняться. Этот процесс усилился после 18 мая, ведь по новому закону о мобилизации работодатели обязаны сообщать в ТЦК о всех военнообязанных мужчинах и даже в случае необходимости "доставлять" их в военкоматы.

В итоге многие традиционно мужские вакансии сейчас попросту некем заполнять.

В компаниях пытаются найти выход из ситуации, и уже активно ставят кадровые эксперименты.

К примеру, пытаются брать на работу больше женщин, в том числе, на такие "мужские" вакансии, как, к примеру, водители тяжелой грузовой или спецтехники. Некоторые даже сами берутся обучать прекрасный пол езде на самосвалах и фурах.

Параллельно бизнес начал возвращать на работу пенсионеров, привлекает на работу молодых парней, которые не достигли призывного возраста.

Но это не спасает. Поэтому, к примеру, на украинских стройках уже появились мигранты из Средней Азии, а транспортные компании ищут водителей с иностранными паспортами.






Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 лип, 2024 07:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 07:43

Mimohod
Степень несветлости будущего может быть сильно разной под окупацией , и например в обессиленной, но независимой стране.
Те, кто считает что защищать нечего, готовы жить под оккупацией, или просто имеют куда выехать и знают что им ТАМ будет хорошо? (То есть , есть язык, затребованная квалификация, финансовая подушка для старта)?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 07:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Те, кто считает что защищать нечего, готовы жить под оккупацией, или просто имеют куда выехать и знают что им ТАМ будет хорошо?

Якщо б реалізували пропозицію Безуглої: позбавлення громадянства в обмін на перетин кордону - ми б побачили скільки мільйонів так вважають
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:02

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:02

  Mimohod написав:
Нечего. Светлого будущего не предвидится. Каждый сам за себя и своя рубашка ближе к телу. Помоему это уже понял даже Успих :)


Доброе утро .
Всем Здоровья и Удачи !

Нельзя поддаватся депрессивному поведению и настроению .
Просто надо видеть хорошее .
Здороваться по утрам со всеми , улыбатся , делать комплименты жене, детям ,окружающим .
Уврен , ответят тем же .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Виталий , я коротко отвечу на ваш пост .

Я , сначала читаю сообщения форумчан .
Что думают и о чем пишут .

Вот вы например , ясно заявили о своей позиции .( не буду напоминать ,она короткая .пошли все в ж ...) Я что то одно , а ВЫ- которые , что то другое .
Или целая масса людей - дайте нам уехать . Мы пожертвуем на квадрокоптер ,беспилотник .
Или еще люди , которые просто пишут , а давайте сдадимся -флаг не имеет значения .

Причем все до этого жили не тужили , ездили отдыхать , вели бизнес в этой стране .
Ну , КТО ВЫ ?
А некоторые форумчане ,...... если без матюков и мерзости зашли , день прожит зря .
Форум пронизан неуважением к Украине .
Даже не стыдятся писать об этом .

На основании ПРОЧИТАННОГО ( открыто написанная неприязнь , уклонение от своих обязанностей , хитрожопость , самовлюбленность ......)
.................я пишу ответы .

Извините , что долго отвечал , если с утра абрикос не соберешь - сгоришь на солнце .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:56

Доброго ранку, Україно!

  Mimohod написав:Каждый сам за себя и своя рубашка ближе к телу. Помоему это уже понял даже Успих
Особливо, коли це жирно підкреслювала Флер про свого чоловіка! ;)
  холява написав:Нельзя поддаватся депрессивному поведению и настроению .
Просто надо видеть хорошее .
Здороваться по утрам со всеми , улыбатся , делать комплименты жене, детям ,окружающим .
Уврен , ответят тем же .
Точно!
Зараз піду поусміхаюсь і зроблю компліменти бородатим побратимам :mrgreen:
Подумаєш, дружина і діти за 1200км від тебе.
Дрібниці життя!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:58

холява откуда вы знаете как складывалась моя жизнь, делаете какие то выводы.
  холява написав:Вот вы например , ясно заявили о своей позиции .( не буду напоминать ,она короткая .пошли все в ж ..
такой позиции нет. Я противник того что попадая в ЗСУ человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу карьерной лестницы, потому что верхние позиции уже кем то заняты.

Любому управленцу понятно, что так рекрутинг работать не будет.

Приведу пример. Вам на завод нужна уборщица. Открываете сайт с резюме и всем бывшим директорам/инженерам предлагаете эту вакансию. Что они вам ответят?

Посему тут надо выбирать, или одинаковые условия для всех исходя из компетенций каждого, либо мобилизация ломанием через колено. Об эффективности последнего метода уже много сказано/написано. Когда нужен результат, так не делают.

Политическое руководство ответственно за провал мобилизации, а не ухылянты. Ухылянту не дают выбора. Средства и методы выбирают за него. из-за слишком больших полномочий ТЦК расцвела коррупция. За N денег вас могут забраковать или дать отсрочку. При всей ущербности схемы её менять не хотят, чтобы бригады сами занимались рекрутингом. Тогда потеряется возможность военкомам получать N денег.

Вы же делаете вид что всё хорошо, проблемы не существует. Есть отдельные форумчане которые во всём виноваты. Как минимум это искаженное понимание происходящего.
  холява написав:Форум пронизан неуважением к Украине .
чтобы требовать от кого то уважение, сначала надо самому это уважение проявить. Уважения к пэрэсичным со стороны государства ноль. И это не вчера началось оно и было нулевым с 91 года. Вы видимо никогда не судились с налоговой и другими гос. органами. И про коррупцию тоже не слышали.
  холява написав:На основании ПРОЧИТАННОГО ( открыто написанная неприязнь , уклонение от своих обязанностей , хитрожопость , самовлюбленность ......)
.................я пишу ответы .
Возможно у людей есть причины так себя вести или вам все что-то должны? Вы берете на себя роль морального авторитета, но для меня вы авторитетом после некоторых ваших постов не являетесь. Снимите корону. Вы далеко не тот, за кого себя выдаёте.
vitaliiangel
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