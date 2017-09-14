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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8918891989208921
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:19

За крок до перевороту думок©

vitaliiangel
Но это не спасает. Поэтому, к примеру, на украинских стройках уже появились мигранты из Средней Азии, а транспортные компании ищут водителей с иностранными паспортами
А як я колись писав - давайте купимо/орендуємо "туземців/папуасів" для фронту, так ні це дуже важко/неможливо!!!
А працювати на наших фабриках/заводах і т.п. - то виявляється можуть?

Що, вони б копати не могли на нулі і з кулеметами/автоматами відстрілюватись за 4,5Куя/міс???

Краще ж їм працювати у своїй країні за 60дол/міс???!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:22

  холява написав:Что вам рассказать про налоговую ......?
............не буду ............. модератор
Про таможню ................. два судовых процесса 1, 3 млн , и 300 тыс.
Почти год и одна и другая сумма болтались на счету у таможни ....... была выведена с оборота
Я ВСЕ вернул , но это же не значит что я должен орать --Украина виновата .
значит вам нравится когда на вас ездят. Вы же эту модель защищаете или какую то другую.
  холява написав:В любом госпитале,части и т.д . , к примеру катастрофически не хватает психологов , но вы же не пошли .
Какие гарантии? никаких. Подписываетесь на одно а вас окопы рыть. Судитесь из окопа с ЗСУ. Знаете почему гарантий нет? Это ж не проблема их дать. Я выкладывал видео как бригада нашла себе человека, а ТЦК решила его судьбу иначе. Гарантий нет, чтобы сохранить полномочия у ТЦК. Полномочия = коррупция. Когда чиновник или военком за вас что-то решает это порождает коррупцию. А гарантии наоборот закроют этот краник. У нас же хотят чтобы одни воевали, а кое кто набивал карманы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:31

  Успіх написав:
Зараз піду поусміхаюсь і зроблю компліменти бородатим побратимам :mrgreen:
Подумаєш, дружина і діти за 1200км від тебе.
Дрібниці життя!© :mrgreen:


Увы , есть реальность !
Реальность -вы на службе , тяжелейшей .
Вас оторвали от семьи, бизнеса , жизни .
РЕАЛЬНО - вы можете изменить , бросить службу без криминала ?
НЕТ .
Вокруг вас такие же ребята , уставшие , задроченные тупостью происходящего , так вы еще сами начинаете об этом писать МНОГОКРАТНО ОДНО И ТОЖЕ .( что говорить о ребятах на нуле в окопах)
Зачем ?

....есть там у вас маленький СЗЧ , мечтайте и ждите , есть медик -сходите пожалуйтесь , психолог -.......
Есть детвора , жена -говрите и т. д.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Що, вони б копати не могли на нулі і з кулеметами/автоматами відстрілюватись за 4,5Куя/міс???

Тут українцям важко відстояти свої права щоб отримати законні бойові виплати, а про виплати при пораненні / смерті взагалі майже неможливий квест. А що говорити про іноземців?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:44

  vitaliiangel написав:
значит вам нравится когда на вас ездят. Вы же эту модель защищаете или какую то другую.

Есть реальность, или ты работаешь и решаешь проблемы и находишь компромисс или ты не работаешь .....
..........и остаешься без доходов .
Как показала практика - пенсия подталкивает к поиску работы .


Какие гарантии? никаких. .....
Знаете почему гарантий нет?

сейчас вы обидитесь ......
А ВЫ И НЕ ПРОБОВАЛИ .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:52

  холява написав:А ВЫ И НЕ ПРОБОВАЛИ .
долго думали после всего прочитанного сделать такой вывод? у вас когнитивные нарушения. Для вас налоговая и таможня не Украина. Наверное путин за 1, 3 млн , и 300 тыс. с вами судился. Вам ничего не возможно объяснить. у вас 3 мысли крутится в голове, поэтому вы и пишете одно и тоже не в состоянии понять взаимосвязь между коррупцией, гарантиями и ухылянством. По сути цитируете марафон. Все должны служить, в то же время по Киеву ездит 300 тыс авто, и этих людей не трогают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 лип, 2024 09:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:54

Краще своїх на заводи, а туземців - в окопи!

  холява написав:уставшие , задроченные тупостью происходящего
Отож!!! Ключове!!!☝️
  Дюрі-бачі написав:Тут українцям важко відстояти свої права щоб отримати законні бойові виплати, а про виплати при пораненні / смерті взагалі майже неможливий квест. А що говорити про іноземців?
Так ви смажте, а рибу - підвезуть!© :lol:

Або!!!

п.с.
Флер, давай своїх роботів в окоп! :lol:

А що - невже важко встановити автоматичні кулемети в окопах на нулі, якими керувати дистанційно на пульті?
Тільки підвозити набої/довжилезні "лєнти" з патронами, під'єднав і ує пав!))
І "воно само" цілий день - тра-та-та-та-та!

І чоловік твій у безпеці за 5км від того кулемета керує ним через пульт/джойстик! ;)
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 10:31

  vitaliiangel написав:
  холява написав:А ВЫ И НЕ ПРОБОВАЛИ .
долго думали после всего прочитанного сделать такой вывод? у вас когнитивные нарушения. Для вас налоговая и таможня не Украина. Наверное путин за 1, 3 млн , и 300 тыс. с вами судился. Вам ничего не возможно объяснить. у вас 3 мысли крутится в голове, поэтому вы и пишете одно и тоже не в состоянии понять взаимосвязь между коррупцией, гарантиями и ухылянством. По сути цитируете марафон. Все должны служить, в то же время по Киеву ездит 300 тыс авто, и этих людей не трогают.


Я по простому ....
Это кого еще когнитивные нарушения ?

.... я написал что со мной произошло и как я решал вопрос и выходил из тупика .

действие -противодействие

Вы написали о проблеме которую НЕ РЕШИЛИ . Вы описываете что будет не участвуя в событиях .
Мало того, вы описываете что и как будет ,если вам не дадут гарантии попадания в блиндаж .

........это мы еще не вспоминаем о некоторых обязанностях .....

Т. е. я ,побежавший на службу и выполняющий обязательства перед государством , насмотрелся марафона ( у меня нет телевизора , даже футбол по компу ) ...3 мысли крутится в голове ,не в состоянии понять взаимосвязь между коррупцией, гарантиями и ухылянством.
Да еще с когнитивными ....

А вы значит ,это все поняли и поэтому с гордо поднятой головой ,пишите свои сокровенные мысли и фантазии . Я бы пересмотрел позицию -ОБЯЗАТЕЛЬНО .
Вы же психолог и знаете , когда человека выдергивают из удобной среды и бросают в очень реальную действительность , всякое случается ...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 10:45

Кемська Волость? Та забирайте!©

А ви дивились оце вчорашнє, де озвучили МИРНИЙ ПЛАН рф, але вже "м'якішший"?
Херсонську і Запорізьку олб. віддають нам...
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