Додано: Вів 02 лип, 2024 10:31

vitaliiangel написав: холява написав: А ВЫ И НЕ ПРОБОВАЛИ . А ВЫ И НЕ ПРОБОВАЛИ . долго думали после всего прочитанного сделать такой вывод? у вас когнитивные нарушения. Для вас налоговая и таможня не Украина. Наверное путин за 1, 3 млн , и 300 тыс. с вами судился. Вам ничего не возможно объяснить. у вас 3 мысли крутится в голове, поэтому вы и пишете одно и тоже не в состоянии понять взаимосвязь между коррупцией, гарантиями и ухылянством. По сути цитируете марафон. Все должны служить, в то же время по Киеву ездит 300 тыс авто, и этих людей не трогают. долго думали после всего прочитанного сделать такой вывод? у вас когнитивные нарушения. Для вас налоговая и таможня не Украина. Наверное путин за 1, 3 млн , и 300 тыс. с вами судился. Вам ничего не возможно объяснить. у вас 3 мысли крутится в голове, поэтому вы и пишете одно и тоже не в состоянии понять взаимосвязь между коррупцией, гарантиями и ухылянством. По сути цитируете марафон. Все должны служить, в то же время по Киеву ездит 300 тыс авто, и этих людей не трогают.

Я по простому ....Это кого еще когнитивные нарушения ?.... я написал что со мной произошло и как я решал вопрос и выходил из тупика .действие -противодействиеВы написали о проблеме которую НЕ РЕШИЛИ . Вы описываете что будет не участвуя в событиях .Мало того, вы описываете что и как будет ,если вам не дадут гарантии попадания в блиндаж .........это мы еще не вспоминаем о некоторых обязанностях .....Т. е. я ,побежавший на службу и выполняющий обязательства перед государством , насмотрелся марафона ( у меня нет телевизора , даже футбол по компу ) ...3 мысли крутится в голове ,не в состоянии понять взаимосвязь между коррупцией, гарантиями и ухылянством.Да еще с когнитивными ....А вы значит ,это все поняли и поэтому с гордо поднятой головой ,пишите свои сокровенные мысли и фантазии . Я бы пересмотрел позицию -ОБЯЗАТЕЛЬНО .Вы же психолог и знаете , когда человека выдергивают из удобной среды и бросают в очень реальную действительность , всякое случается ...