Додано: Вів 02 лип, 2024 10:56

Про що дискусія?



Ситуація: є правила-закони, що держава повинна то-то і то-то (в тому числі відсутність корупції; забезпечення громадянина...); і громадянин повинен то-то і то-то.



1 каже: якщо держава не забезпечила умови і не виконує свої зобов'язання, то і громадянин за таких умов, як хоче, так поступає.



2 каже: неважливо що там держава; які умови; громадянин повинен виконувати свої обов'язки; свою частину. Я ж і Ко так зробили, то і інші повинні.



Ключова різниця:

- перший нічого не вимагає від другого. Я роблю, як сам вважаю потрібним, а твоє рішення - суто твоє;

- другий же вимагає від першого, щоб він робив, як він - я ж зробив так, то роби так і ти.



І як тут визначити, хто правий?

Хто суддя?

І де в законах вказано про отакий реал --- якщо сама держава не виконує або лише частково виконує свої зобов'язання, то що тоді громадянину? Як поступати?





Є позиція Подоляка (стосовно порушень законів або неправильного виконання обов'язку навіть посадовими особами держави) -- світ не ідеальний, тому кожен робить так, як йому здається нормальним))))