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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8920892189228923>
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:02

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Що, вони б копати не могли на нулі і з кулеметами/автоматами відстрілюватись за 4,5Куя/міс???

Тут українцям важко відстояти свої права щоб отримати законні бойові виплати, а про виплати при пораненні / смерті взагалі майже неможливий квест. А що говорити про іноземців?

во-первых: а они точно есть - те "лишние" 4 куе? - Потому как с иностранными специалистами шутки типа "сегодня мы воюем, а завтра - в километре от предыдущего места - уже типа нет" вряд ли сработают.
во-вторых: даже на сильно большие деньги "за поребрика" особой толпы желаюших нет - приходится заманивать сказками вида "позиция будет небоевой и далеко от фронта"
ну и в третьих: я про крепостных уже не раз писал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:20

  Успіх написав:А ви дивились оце вчорашнє, де озвучили МИРНИЙ ПЛАН рф, але вже "м'якішший"?
Херсонську і Запорізьку олб. віддають нам...
З 10ї хвилини

))
Поки маємо:
- навіть в США Байден одне, а Трамп каже інше
- Європа - хто в ліс, хто по дрова
- президент вчора про ніяких перемовин, сьогодні про перемовини
- Кротевич про тільки до перемоги, ніякого перемир'я
- Чаплига про катарсіс невідворотний, Арестович про перемир'я
- Портніков...
- і т.д.

Всі заявляють щось своє...
А по суті кожен сам собі режисер.
Про загальний же розвиток подій не має уяви ніхто. Бо ще не настала така ситуація, що зрозуміло куди все прямує.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 лип, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:23

  detroytred написав:
  Успіх написав:А ви дивились оце вчорашнє, де озвучили МИРНИЙ ПЛАН рф, але вже "м'якішший"?
Херсонську і Запорізьку олб. віддають нам...
З 10ї хвилини

))
Поки маємо:
- навіть в США Байден одне, а Трамп каже інше
- Європа - хто в ліс, хто по дрова
- президент вчора про ніяких перемовин, сьогодні про перемовини
- Кротевич про тільки до перемоги, ніякого перемир'я
- Чаплига про катарсіс невідворотний, Арестович про перемир'я
- Портніков...
- і т.д.

Всі заявляють щось своє...
А по суті кожен сам собі режисер.

але ні більність не ломає через коліно меншість, і тим більше меншість не ломає більшість
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:28

Що/хто - понад усе?©

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Що, вони б копати не могли на нулі і з кулеметами/автоматами відстрілюватись за 4,5Куя/міс???

Тут українцям важко відстояти свої права щоб отримати законні бойові виплати, а про виплати при пораненні / смерті взагалі майже неможливий квест. А що говорити про іноземців?

во-первых: а они точно есть - те "лишние" 4 куе? - Потому как с иностранными специалистами шутки типа "сегодня мы воюем, а завтра - в километре от предыдущего места - уже типа нет" вряд ли сработают.
во-вторых: даже на сильно большие деньги "за поребрика" особой толпы желаюших нет - приходится заманивать сказками вида "позиция будет небоевой и далеко от фронта"
ну и в третьих: я про крепостных уже не раз писал...
Як мене таке дратує! :twisted:
Тобто, своїх громадян/захисників Батьківщини - обманювати можна, а якикось ЧУЖИХ тубільці/папуасів - ні? :mrgreen:

І чому папуаси не лакомояться на наших 4Куя/міс, відносно своєї зарплати в своїй країні 60-80дол/міс???
Та поїхав папуас в Україну на фронт, та ризикнув... - і якщо вижив, то повернувся за 2-3р. далі в свою країну забезпечиним до кінця життя!!!

Їдуть же десь в Північно-льодовитий океан, ловлять рибу в пекельних умовах ризикуючи життям/здоров'ям!!!
А чого до нас не прийти "на заробітки" і не ризикнути? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:34

Всі чогось очікують.
Виборів в США, Ф-16 тощо, енергетики взимку, чергового саміту миру, смерті пу, 17.07, дембеля і т.д.
А потяг життя та війни їде собі і їде далі.

"На західному фронті без змін"...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:38

  detroytred написав:Всі чогось очікують.
Виборів в США, Ф-16 тощо, енергетики взимку, чергового саміту миру, смерті пу, 17.07, дембеля і т.д.
А потяг життя та війни їде собі і їде далі.

"На західному фронті без змін"...

бо все це залюбило усталость
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:38

  Успіх написав:Як мене таке дратує! :twisted:
Тобто, своїх громадян/захисників Батьківщини - обманювати можна, а якикось ЧУЖИХ тубільці/папуасів - ні? :mrgreen:

І чому папуаси не лакомояться на наших 4Куя/міс, відносно своєї зарплати в своїй країні 60-80дол/міс???
Та поїхав папуас в Україну на фронт, та ризикнув... - і якщо вижив, то повернувся за 2-3р. далі в свою країну забезпечиним до кінця життя!!!

Їдуть же десь в Північно-льодовитий океан, ловлять рибу в пекельних умовах ризикуючи життям/здоров'ям!!!
А чого до нас не прийти "на заробітки" і не ризикнути? :mrgreen:

В будь-якому проекті треба чітко визначити: хто? і головне!!! - чому? візьметься і буде його реалізовувати.

От як ви уявляєте: хто з посадових осіб візьметься за цей проект, буде шукати фінансування, ухвалення, проштовхування, а потім ще й реалізацію його?
Хто?

Різних ідей, в тому числі дуже толкових, перспективних, в суспільстві вітає чимало...
Проблема в реалізації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:48

  flyman написав:
  detroytred написав:Всі чогось очікують.
Виборів в США, Ф-16 тощо, енергетики взимку, чергового саміту миру, смерті пу, 17.07, дембеля і т.д.
А потяг життя та війни їде собі і їде далі.

"На західному фронті без змін"...

бо все це залюбило усталость

Втома це не причина, а наслідок.

Причини та рішення (точніше відсутність чи проблеми воєнного рішення) ще у тому році вказав Залужний. Зі стратегічного рівня.

Але вся увага на рішення від рівня комбатів та бійців. Від яких зара просто потік інтерв'ю в ЗМІ про, що треба для перемоги.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:56

Успіх Не хочу тут рекламувати блогера "Быть или", але в нього є відео про те, як москалі організували цілу мережу із вербування "папуасів" через КГБ і як їх мережу час від часу прихлопують місцеві спец служби, зокрема в Індії. Думаєте ГУР/СБУ витримає конкуренцію?
Ще хочу звернути увагу, що в переважній більшості країн світу бути найманцем в чужій країні - кримінал.
Перед самітом миру був кейс, коли Швейцарець після служби в ЗСУ, повернувся додому, а його посадили.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:03

  detroytred написав:
  Успіх написав:Як мене таке дратує! :twisted:
Тобто, своїх громадян/захисників Батьківщини - обманювати можна, а якикось ЧУЖИХ тубільці/папуасів - ні? :mrgreen:

І чому папуаси не лакомояться на наших 4Куя/міс, відносно своєї зарплати в своїй країні 60-80дол/міс???
Та поїхав папуас в Україну на фронт, та ризикнув... - і якщо вижив, то повернувся за 2-3р. далі в свою країну забезпечиним до кінця життя!!!

Їдуть же десь в Північно-льодовитий океан, ловлять рибу в пекельних умовах ризикуючи життям/здоров'ям!!!
А чого до нас не прийти "на заробітки" і не ризикнути? :mrgreen:

В будь-якому проекті треба чітко визначити: хто? і головне!!! - чому? візьметься і буде його реалізовувати.

От як ви уявляєте: хто з посадових осіб візьметься за цей проект, буде шукати фінансування, ухвалення, проштовхування, а потім ще й реалізацію його?
Хто?

Різних ідей, в тому числі дуже толкових, перспективних, в суспільстві вітає чимало...
Проблема в реалізації.

А что вас удивляет? - у вас есть Долг, у иностранного специалиста - его нет.

Вы что-то путаете: "папуасы" (кто бы это ни был) на корабли на корабли не идут.
_hunter
 
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