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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8920892189228923
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:12

  detroytred написав:
  Успіх написав:Як мене таке дратує! :twisted:
Тобто, своїх громадян/захисників Батьківщини - обманювати можна, а якикось ЧУЖИХ тубільці/папуасів - ні? :mrgreen:

І чому папуаси не лакомояться на наших 4Куя/міс, відносно своєї зарплати в своїй країні 60-80дол/міс???
Та поїхав папуас в Україну на фронт, та ризикнув... - і якщо вижив, то повернувся за 2-3р. далі в свою країну забезпечиним до кінця життя!!!

Їдуть же десь в Північно-льодовитий океан, ловлять рибу в пекельних умовах ризикуючи життям/здоров'ям!!!
А чого до нас не прийти "на заробітки" і не ризикнути? :mrgreen:

В будь-якому проекті треба чітко визначити: хто? і головне!!! - чому? візьметься і буде його реалізовувати.

От як ви уявляєте: хто з посадових осіб візьметься за цей проект, буде шукати фінансування, ухвалення, проштовхування, а потім ще й реалізацію його?
Хто?

Різних ідей, в тому числі дуже толкових, перспективних, в суспільстві вітає чимало...
Проблема в реалізації.

бюрократ не буде брати на себе відповідальність, він буде ховатися від неї подалі
flyman
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