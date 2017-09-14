detroytred написав:Успіх написав:Як мене таке дратує!
Тобто, своїх громадян/захисників Батьківщини - обманювати можна, а якикось ЧУЖИХ тубільці/папуасів - ні?
І чому папуаси не лакомояться на наших 4Куя/міс, відносно своєї зарплати в своїй країні 60-80дол/міс???
Та поїхав папуас в Україну на фронт, та ризикнув... - і якщо вижив, то повернувся за 2-3р. далі в свою країну забезпечиним до кінця життя!!!
Їдуть же десь в Північно-льодовитий океан, ловлять рибу в пекельних умовах ризикуючи життям/здоров'ям!!!
А чого до нас не прийти "на заробітки" і не ризикнути?
В будь-якому проекті треба чітко визначити: хто? і головне!!! - чому? візьметься і буде його реалізовувати.
От як ви уявляєте: хто з посадових осіб візьметься за цей проект, буде шукати фінансування, ухвалення, проштовхування, а потім ще й реалізацію його?
Хто?
Різних ідей, в тому числі дуже толкових, перспективних, в суспільстві вітає чимало...
Проблема в реалізації.
бюрократ не буде брати на себе відповідальність, він буде ховатися від неї подалі