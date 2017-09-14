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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 лип, 2024 12:12
detroytred написав: Успіх написав:
Як мене таке дратує!
Тобто, своїх громадян/захисників Батьківщини - обманювати можна, а якикось ЧУЖИХ тубільці/папуасів - ні?
І чому папуаси не лакомояться на наших 4Куя/міс, відносно своєї зарплати в своїй країні 60-80дол/міс???
Та поїхав папуас в Україну на фронт, та ризикнув... - і якщо вижив, то повернувся за 2-3р. далі в свою країну забезпечиним до кінця життя!!!
Їдуть же десь в Північно-льодовитий океан, ловлять рибу в пекельних умовах ризикуючи життям/здоров'ям!!!
А чого до нас не прийти "на заробітки" і не ризикнути?
В будь-якому проекті треба чітко визначити: хто? і головне!!! - чому? візьметься і буде його реалізовувати.
От як ви уявляєте: хто з посадових осіб візьметься за цей проект, буде шукати фінансування, ухвалення, проштовхування, а потім ще й реалізацію його?
Хто?
Різних ідей, в тому числі дуже толкових, перспективних, в суспільстві вітає чимало...
Проблема в реалізації.
бюрократ не буде брати на себе відповідальність, він буде ховатися від неї подалі
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Додано: Вів 02 лип, 2024 14:34
❗️Уряд дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників, — заявив представник уряду у ВР Мельничук
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_hunter
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Додано: Вів 02 лип, 2024 14:38
_hunter написав:
❗️Уряд дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників, — заявив представник уряду у ВР Мельничук
холява, ваш вихід: маєте розказати кому куди йти і хто кому що винен. про мішечкі не потрібно, не актуально по сезону
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whois2010
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Додано: Вів 02 лип, 2024 14:38
Успіх написав:
А ви дивились оце вчорашнє, де озвучили МИРНИЙ ПЛАН рф, але вже "м'якішший"?
Херсонську і Запорізьку олб. віддають нам...
Если то, что зачитал Гордон правда, а не фейк, то это говорит, что к московии быстрым темпом приближается северный пушистый зверек.
Главная позиция орков в зачитанном, имхо, отмените санкции по высоким технологиям, банковской системы и нефтегазовому комплексу. Т.е., скажу мягко, эти отрасли в предкритическом состоянии. За это они даже обещают вернуть оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Но их требования к Украине неприменимы, выглядят издевательски - фактическое разоружение (ограничение вооруженных сил и вооружения), отказ от вступления в НАТО, отказ от Донецкой и Луганской областей (по их границам, включая находящиеся под контролем Украины), вода в Крым (Украина восстановит Каховскую ГЭС или насосами будет качать воду из Днепра в СКК ???), отсутствие репараций...
На месте западных союзников Украины, прочитав "мирный план московии" я бы наоборот максимально ускорил и увеличил поставку вооружений по всем позициям, и существующим, и дополненным новым, чтобы ускорить приход пушного зверька и появления новых "мирных планов", но уже приближенным к реалиям (т.е. к украинскому мирному плану).
Но, к сожалению, я не западный союзник.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 14:49
whois2010 написав: _hunter написав:
❗️Уряд дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників, — заявив представник уряду у ВР Мельничук
холява, ваш вихід: маєте розказати кому куди йти і хто кому що винен. про мішечкі не потрібно, не актуально по сезону
Это фраза , вырванная из какой то непонятной речи , человека не влияющего ни на что .
Занесенная на форум предателем Украины .
Р С
..... вот нашел ....идется про бронирование вийсковообязаных держслужбовцив та сотрудников госпредприятий
То что написанно человеком покинувшим свою страну в запаске , имеет все формы обмана
Востаннє редагувалось холява
в Вів 02 лип, 2024 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 14:59
yanyura написав: Успіх написав:
А ви дивились оце вчорашнє, де озвучили МИРНИЙ ПЛАН рф, але вже "м'якішший"?
Херсонську і Запорізьку олб. віддають нам...
Если то, что зачитал Гордон правда, а не фейк, то это говорит, что к московии быстрым темпом приближается северный пушистый зверек.
Главная позиция орков в зачитанном, имхо, отмените санкции по высоким технологиям, банковской системы и нефтегазовому комплексу. Т.е., скажу мягко, эти отрасли в предкритическом состоянии. За это они даже обещают вернуть оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Но их требования к Украине неприменимы, выглядят издевательски - фактическое разоружение (ограничение вооруженных сил и вооружения), отказ от вступления в НАТО, отказ от Донецкой и Луганской областей (по их границам, включая находящиеся под контролем Украины), вода в Крым (Украина восстановит Каховскую ГЭС или насосами будет качать воду из Днепра в СКК ???), отсутствие репараций...
На месте западных союзников Украины, прочитав "мирный план московии" я бы наоборот максимально ускорил и увеличил поставку вооружений по всем позициям, и существующим, и дополненным новым, чтобы ускорить приход пушного зверька и появления новых "мирных планов", но уже приближенным к реалиям (т.е. к украинскому мирному плану).
Но, к сожалению, я не западный союзник.
Тобто з межі, до якої дійшли московити, ви бачите тільки один їх напрямок.
А чому відкидаєте -- *сгорів сарай, гори і хата*?
Отже партнери керуються в своїх діях саме з огляду на це. По меншій мірі на словах так пояснюють свої обмеження з поставками зброї. Не припустити ескалації.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:02
холява написав:
Это фраза , вырванная из какой то непонятной речи , человека не влияющего ни на что .
Занесенная на форум предателем Украины .
В інтернетах повно інформації про це. Схоже - правда, не залежно "зрадник" її приніс, чи ні
Водночас Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами та організаціями, надавши міністру оборони повноваження приймати рішення про збільшення обсягів бронювання на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи.
Нагадаємо, Кабмін вирішив створити Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян своєю постановою №707 від 18 червня.
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whois2010
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:06
whois2010 написав: холява написав:
Это фраза , вырванная из какой то непонятной речи , человека не влияющего ни на что .
Занесенная на форум предателем Украины .
В інтернетах повно інформації про це. Схоже - правда, не залежно "зрадник" її приніс, чи ні
Водночас Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами та організаціями, надавши міністру оборони повноваження приймати рішення про збільшення обсягів бронювання на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи.
Нагадаємо, Кабмін вирішив створити Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян своєю постановою №707 від 18 червня.
Правда, отличается от того что написал человек ,покинувший свою страну в запаске грузовика ?
и я вас очень прошу , не обращайтесь ко мне .
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холява
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:18
"просто нужно перестать стрелять" (с)
Орбан заявил после встречи: "Мы хотим подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной". Он попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По его словам, это может их ускорить
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:22
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