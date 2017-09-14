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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8921892289238924
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:29

У реєстрі можна дізнатися, чи є у вас штраф від ТЦК, – судово-юридична газета.

Там зберігаються всі провадження. Пошук за ім'ям та прізвищем можна здійснити ТУТ

https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:35

Поспішайте в ТЦК!))

Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???

НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!! :shock:

А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду


Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
:shock:
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